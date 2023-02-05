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Hi-Fi RUSH — самый яркий сюрприз последних лет. Рецензия

 
3DNews рекомендует! От создателей The Evil Within ожидали третью часть серии хорроров, но вместо этого коллектив втихомолку занимался чем-то совершенно другим. Этим «чем-то» оказался Hi-Fi RUSH — яркий, весёлый и безбашенный экшен-платформер, обрушившийся на нас как снег на голову
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Жанр Экшен, приключение
Издатель Xbox Game Studios
Разработчик Tango Gameworks
Минимальные требования Процессор Intel Core i5-6500 3,2 ГГц / AMD Ryzen 3 1600 3,1 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 2 или 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD Radeon RX 560, 20 Гбайт на накопителе
Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-4770K 3,5 ГГц / AMD Ryzen 5 1300X 3,5 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 4 или 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 570
Дата выхода 25 января 2023 года
Возрастной ценз От 12 лет
Локализация Текст
Платформы PC, Xbox Series X, Xbox Series S
Официальный сайт

Играли на Xbox Series S

Вот как бывает: аудитория сетует на долгое отсутствие у Microsoft крутых эксклюзивов, возмущается, переживает из-за переносов. А в один прекрасный день корпорация сообщает, что приготовила новую игру, да ещё и от создателей The Evil Within. Показала трейлер, немедленно выпустила новинку на PC и Xbox (в том числе в подписке Game Pass) и чуть ли не взорвала Интернет — довольно быстро геймеры поняли, что Hi-Fi RUSH оказалась замечательным экшен-платформером, который уже сейчас называют потенциально одной из лучших игр года.

#Два Чая этому господину

Прежде всего привлекает внимание визуальный стиль. Авторы явно вдохновлялись классическими комиксами — тут и чёрные линии, которыми обведены все объекты и персонажи, и усыпанные точками или тонкими полосками текстуры там, где на предмет падает тень или свет. Кому-то это напомнит мультфильм «Человек-паук: Через вселенные», аудитория постарше будет сравнивать графику с Jet Set Radio — источники вдохновения очевидны, но у Hi-Fi RUSH есть собственный стиль, и при взгляде на скриншоты сразу понятно, что за игра перед тобой.

Очередная игра с котом — правда, на сей раз это робокот

Очередная игра с котом — правда, на сей раз это робокот

Однако куда важнее не то, как выглядит окружение, а то, что с ним происходит. Hi-Fi RUSH — ритм-игра, в которой на фоне постоянно звучит музыка, и на эти мелодии реагируют чуть ли не все объекты. Вентиляционные решётки меняются в размерах, двери открываются и закрываются, платформы поднимаются и опускаются, даже краска на стенах «пульсирует»! Вдобавок главный герой щёлкает пальцами и пританцовывает в такт музыке.

И пританцовывает не просто так. Дело в том, что протагонист по имени Чай хотел принять участие в проекте «Армстронг» и заменить свою неработающую руку кибернетическим протезом, но по пути в операционную случилась оказия, из-за которой он не только новой рукой обзавёлся, но и в груди у него появился... его собственный аудиоплеер. Руководство и охрана мегакорпорации, где проводилась процедура, недовольны происшествием и объявляют тревогу — все роботы в огромном учреждении начинают охотиться на главного героя.

Экшен-сцен хватает с лихвой

Экшен-сцен хватает с лихвой

Вскоре оказывается, что мегакорпорация, как это положено, очень злая и ведёт секретные разработки — в частности, она хочет с помощью своих технологий управлять человеческим разумом. У Чая появляется новая миссия — разрушить планы корпорации, для чего нужно раздобыть доступ к пропускам всех её боссов. В одиночку делать это не придётся — Чай знакомится с новыми персонажами, которые помогают ему в деле и открывают новые возможности в бою и исследовании локаций.

Сюжет, возможно, не самый оригинальный, но подача — выше всяких похвал. Яркие видеоролики, смешные шутки (удачно адаптированные в русском переводе), чудесные анимации и прекрасный стиль, который сочится из каждого пикселя, — от игры трудно оторвать взгляд. Она напоминает красочный мультсериал, и тем удивительнее, что работала над ней Tango Gameworks — студия, которую мы всю жизнь знали как разработчиков хорроров. Словно коллектив устал от мрачности собственных проектов и устроил передышку в виде максимально весёлой игры.

Советую взаимодействовать со всеми встречными роботами — в их монологах тоже много классных шуток

Советую взаимодействовать со всеми встречными роботами — в их монологах тоже много классных шуток

#Как в старые добрые

Игровой процесс полностью соответствует стилю. Больше всего Hi-Fi RUSH напоминает серию Ratchet & Clank — и не только из-за того, что протагонист собирает разбросанные по картам шестерёнки. Это линейный экшен-платформер с очень разнообразным геймплеем, регулярно подбрасывающий новые механики. То вас научат призывать компаньонов, то персонаж начнёт кататься по рельсам и уворачиваться от ящиков, то нужно будет убегать от опасности и цепляться крюком за уступы. Ну и без платформенных элементов не могло обойтись, только здесь всё происходит в такт музыке — и лавовые фонтаны поднимают камни, и платформы крутятся или выезжают.

Исследовать локации не обязательно, но желание возникает — пускай далеко не во все места удастся сразу проникнуть (предполагается, что вы получите нужные способности и потом вернётесь на старые уровни), хочется «пылесосить» каждый угол. Здесь множество коллекционных предметов, улучшающих характеристики персонажа, да и денег для покупки новых боевых приёмов собираешь много. Единственная претензия у меня к тому, как персонаж передвигается. Бегает он для столь динамичной игры медленно, и ускориться тут нельзя (вялый рывок вперёд не в счёт). Да и прыгает он не так далеко, как хотелось бы, — чтобы преодолеть не самое большое расстояние, желательно перестраховаться и совершить двойной прыжок.

Одни коллекционные предметы лежат просто так, а ради других приходится открывать сундуки

Одни коллекционные предметы лежат просто так, а ради других приходится открывать сундуки

Зато в боях претензий к управлению не возникает — это лучший элемент игрового процесса, в котором новинка раскрывается круче всего. Вы же помните, что Hi-Fi RUSH — ритм-игра? Так вот, дерётся главный герой тоже в такт музыке, равно как и его противники бьют и стреляют с одинаковыми интервалами. Если поймать ритм (а это не так трудно, учитывая «живое» окружение и заводной саундтрек), начинаешь не только вовремя на кнопки нажимать, но и пританцовывать, сидя перед телевизором.

Если вам на ухо медведь наступил — не беда. За промахи мимо тактов существенно не наказывают — протагонист всё равно будет наносить удары и исполнять комбинации. Просто вы получите более низкие оценки по итогу каждого боя, аптечки из врагов будут выпадать не так активно, да и наносимый вами урон окажется чуть ниже — в общем, ничего страшного. Так что если хочется играть в Hi-Fi RUSH как в обычный экшен от третьего лица, здешние механики не сильно этому препятствуют — даже на среднем уровне сложности проблем не возникнет.

Вылетающие в боях слова делают игру ещё больше похожей на комикс

Больше всего впечатляет регулярное появление новых игровых механик. Сначала просто совершаешь слабые или сильные удары, потом к этому прибавляются призывы напарников — кто-то стреляет, кто-то щиты ломает. Затем учишься отбивать атаки, и тут боевая система раскрывается ещё лучше — некоторые враги перед гибелью наносят завершающий удар, требуя от вас выслушать коротенькую мелодию и повторить её, нажимая на кнопку блока. Плюс к оппонентам можно притягиваться крюком, что особенно полезно против летающих особей.

На собранные шестерёнки в магазине можно купить новые комбинации ударов. Их достаточно много: одни требуют нажимать на разные кнопки, для других надо их удерживать, третьи позволяют отражать атаки в направлении атакующего врага, чтобы на время получить неуязвимость. Есть и абсолютные способности, которые копятся в процессе боя (и довольно быстро, если нажимать на кнопки в такт), — подбрасывающие, излечивающие или наносящие урон по большой площади. А многочисленные чипы добавляют бонусы к пассивным характеристикам и могут быть многократно улучшены.

Почувствуй ритм!

Вдобавок бестиарий врагов постоянно пополняется новыми экземплярами: есть быстрые и резвые, есть медленные и обвешанные щитами, есть стреляющие бомбами или похожие на самураев с катанами — всё это роботы, но выглядят они совершенно по-разному. А поединки с боссами особенно прекрасны тем, что это не просто бои с живучими механизмами или людьми — каждая встреча с таким противником получилась неповторимой.

***

Hi-Fi RUSH непрестанно удивляет, а потому десять часов сюжетной кампании пролетают незаметно. Платформенные эпизоды, ролики и сражения закручены в головокружительную череду событий, благодаря чему скучать просто некогда. При этом проект не наказывает тех, кто плох в ритм-играх, а потому одинаково понравится и любителям этого нишевого поджанра, и поклонникам классических трёхмерных платформеров. С одной стороны, хотелось бы видеть продолжение истории (тем более что на него намекают), но с другой — может, Tango Gameworks и дальше стоит экспериментировать?

Достоинства:

  • яркий и при это узнаваемый визуальный стиль;
  • роскошные видеоролики — смешные, пёстрые и с очаровательными персонажами;
  • уровни интересно исследовать, и есть поводы возвращаться на старые локации;
  • разнообразный геймплей постоянно подбрасывает новые механики;
  • богатая возможностями боевая система, раскрывающаяся с каждым новым уровнем;
  • отличная музыка — как лицензированная, так и написанная для игры.

Недостатки:

  • персонаж медленно бегает и не очень далеко прыгает — неудобно в платформенных эпизодах.

Графика

Великолепный и узнаваемый визуальный стиль, напоминающий классические комиксы, — почти всегда игра выглядит изумительно.

Звук

Отличный саундтрек, состоящий как из лицензированных треков (в том числе работ The Prodigy и Nine Inch Nails), так и из написанных специально для проекта. Последние, конечно, немного проигрывают, но всё равно хорошо вписываются в игру.

Одиночная игра

Прекрасное приключение, которое особенно понравится ностальгирующим по стареньким платформерам с PS2 и Dreamcast, — запустить, пройти за пару вечеров и потом долго вспоминать о чудесно проведённом времени. Если покажется мало — после финала вас ждёт ещё несколько приятных сюрпризов.

Оценочное время прохождения

10 часов на основной сюжет, но будут поводы задержаться в игре подольше.

Коллективная игра

Не предусмотрена.

Общее впечатление

Очаровательный экшен-платформер, появившийся из ниоткуда и мастерски сочетающий в себе лучшие элементы игр этого жанра. Побольше бы таких сюрпризов от индустрии, предпочитающей тизеры и ранние анонсы.

Оценка: 9,0/10

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Теги: hi-fi rush, игра, рецензия, tango gameworks
hi-fi rush, игра, рецензия, tango gameworks
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