Gunnir и Sparkle выпустили профессиональные видеокарты Intel Arc Pro B60 по цене от $745

Компании Gunnir и Sparkle выпустили в розничную продажу свои варианты видеокарты Intel Arc Pro B60. Эти ускорители предназначены для профессионального использования, в том числе для работы с моделями искусственного интеллекта.

Gunnir предлагает модель, оснащённую системой охлаждения толщиной в один слот расширения. Теоретически такая особенность позволяет разместить больше видеокарт в составе рабочей станции в рамках концепции Intel Project Battlematrix. Однако производителю пришлось пойти на компромисс — снизить энергопотребление видеокарты до 120 Вт. В эталонных характеристиках Arc Pro B60 компания Intel заявляет TDP 200 Вт, а также поддержку режима со сниженным до 120 Вт энергопотреблением и уменьшенной частотой графического процессора до 2000 МГц.

С технической точки зрения версия Arc Pro B60 от Gunnir повторяет спецификации Intel: графический чип с 20 ядрами Xe, 160 матричными движками XMX, 24 Гбайт памяти GDDR6 с поддержкой 192-битной шины и пропускной способностью 456 Гбайт/с, а также интерфейс PCIe 5.0. Из-за сниженных частоты и энергопотребления производительность карты в операциях INT8 составляет 164 TOPS. В характеристиках Intel заявлено значение до 197 TOPS в INT8.

Карта появилась в продаже в Китае по цене 5199 юаней (около $745). Для дополнительного питания используется один 8-контактный разъём PCIe.

Sparkle сообщила о старте продаж своей версии Intel Arc Pro B60 24GB Blower Edition. В отличие от варианта Gunnir, она имеет толщину в два слота расширения. По информации VideoCardz, данная версия от Sparkle доступна в США по цене $799.

Компания также представила варианты Arc Pro B60 Passive с 24 и 48 Гбайт памяти и пассивными системами охлаждения. Эти модели предназначены для системных интеграторов и корпоративных пользователей.

В Sparkle заявляют, что данная серия видеокарт ориентирована на приложения для искусственного интеллекта и профессионального использования. В пресс-релизе производителя также упоминается поддержка нескольких графических процессоров в Linux для масштабируемых развёртываний, профессиональные драйверы с сертификацией от независимых поставщиков программного обеспечения, а также два мультимедийных процессора с аппаратным кодированием и декодированием AV1.