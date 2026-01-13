Сегодня 13 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты Gunnir и Sparkle выпустили профессиональ...
реклама
Новости Hardware

Gunnir и Sparkle выпустили профессиональные видеокарты Intel Arc Pro B60 по цене от $745

Компании Gunnir и Sparkle выпустили в розничную продажу свои варианты видеокарты Intel Arc Pro B60. Эти ускорители предназначены для профессионального использования, в том числе для работы с моделями искусственного интеллекта.

Источник изображений: VideoCardz / Gunnir

Источник изображений: VideoCardz / Gunnir

Gunnir предлагает модель, оснащённую системой охлаждения толщиной в один слот расширения. Теоретически такая особенность позволяет разместить больше видеокарт в составе рабочей станции в рамках концепции Intel Project Battlematrix. Однако производителю пришлось пойти на компромисс — снизить энергопотребление видеокарты до 120 Вт. В эталонных характеристиках Arc Pro B60 компания Intel заявляет TDP 200 Вт, а также поддержку режима со сниженным до 120 Вт энергопотреблением и уменьшенной частотой графического процессора до 2000 МГц.

С технической точки зрения версия Arc Pro B60 от Gunnir повторяет спецификации Intel: графический чип с 20 ядрами Xe, 160 матричными движками XMX, 24 Гбайт памяти GDDR6 с поддержкой 192-битной шины и пропускной способностью 456 Гбайт/с, а также интерфейс PCIe 5.0. Из-за сниженных частоты и энергопотребления производительность карты в операциях INT8 составляет 164 TOPS. В характеристиках Intel заявлено значение до 197 TOPS в INT8.

Карта появилась в продаже в Китае по цене 5199 юаней (около $745). Для дополнительного питания используется один 8-контактный разъём PCIe.

Источник изображения здесь и ниже: VideoCardz / Sparkle

Источник изображения здесь и ниже: VideoCardz / Sparkle

Sparkle сообщила о старте продаж своей версии Intel Arc Pro B60 24GB Blower Edition. В отличие от варианта Gunnir, она имеет толщину в два слота расширения. По информации VideoCardz, данная версия от Sparkle доступна в США по цене $799.

Компания также представила варианты Arc Pro B60 Passive с 24 и 48 Гбайт памяти и пассивными системами охлаждения. Эти модели предназначены для системных интеграторов и корпоративных пользователей.

В Sparkle заявляют, что данная серия видеокарт ориентирована на приложения для искусственного интеллекта и профессионального использования. В пресс-релизе производителя также упоминается поддержка нескольких графических процессоров в Linux для масштабируемых развёртываний, профессиональные драйверы с сертификацией от независимых поставщиков программного обеспечения, а также два мультимедийных процессора с аппаратным кодированием и декодированием AV1.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Гендиректор Intel рассказал об освоении 14A и работе с заказчиками
Intel готовит процессоры Core G3 на базе Panther Lake для портативных игровых консолей
Intel представила Arc B390 — свою самую мощную встроенную графику, способную потягаться с ноутбучной RTX 4050
Nvidia опровергла существование требований полной предоплаты для китайских клиентов при заказе ускорителей H200
SK hynix построит предприятие по упаковке чипов памяти за $13 млрд к концу следующего года
MSI выпустит сразу три версии сверхмощной GeForce RTX 5090 Lightning: X, Z и OCER — последняя в открытой продаже не появится
Теги: sparkle, gunnir, arc pro b60, intel, видеокарты
sparkle, gunnir, arc pro b60, intel, видеокарты
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.