Названы самые популярные смартфоны у россиян в 2025 году — Apple лишь пятая, но заработала больше всех

По итогам 2025 года самыми популярными марками смартфонов в России стали Xiaomi и Samsung — на них пришлись 22 % и 14 % отечественного рынка в штучном выражении. В деньгах лидером осталась Apple, которая, несмотря на официальный уход из страны, удерживает 28 % рынка, подсчитали аналитики МТС.

Самым массовым производителем смартфонов на российском рынке осталась Xiaomi; Samsung продемонстрировала самую значительную динамику, нарастив свои доли в единицах и деньгах, а также укрепив свои позиции в среднем (от 20 тыс. до 40 тыс. руб.) и верхнем (более 60 тыс. руб.) ценовых сегментах. Разрыв с лидерами сократили марки Tecno и Realme — для завоевания массовой аудитории они сделали ставку на ценовую политику и расширение модельного ряда. Apple сохраняет лидерство на российском рынке в денежном выражении как производитель с высокой средней стоимостью продукции.

Лидеры российского рынка в штуках за 2025 год выглядит так:

Xiaomi — 22 % (в 2024 году было 24 %); Samsung — 14 % (12 %); Tecno и Realme — по 13 % (16 % и 11 % соответственно); Apple — 8 % (9 %) POCO — 6 % (сменил Infinix).

В денежном выражении диспозиция такова:

Apple — 28 % (в 2024 году было 32 %); Samsung — 21 % (17 %); Xiaomi — 14 % (16 %); Tecno — 7 % (8 %); Realme — 6 % (5 %).

За 2025 год в России проданы 23,6 млн смартфонов на 574 млрд руб. — средняя стоимость устройства составила 24,3 тыс. руб. Самой продаваемой моделью оказалась Realme Note 60X, на которую пришлись 2,4 % всех продаж в штуках; второе и третье места достались Xiaomi 14C и Xiaomi A3X с долями 2,2 % и 1,8 % соответственно. В деньгах бессменными лидерами остаются Apple iPhone.

В минувшем году стали активнее продаваться модели среднего ценового сегмента (от 20 тыс. до 40 тыс. руб.) — их доля составила 20 % в единицах и 22 % в рублях при росте на 2 п.п. соответственно. Это значит, что к среднему сегменту относится каждый пятый смартфон, проданный в России. С 4 % до 5 % выросла доля в штуках у устройств по цене от 40 тыс. до 60 тыс. руб. Более трети продаж пришлись на бюджетные модели с ценником до 10 тыс. руб., и это самый большой сегмент рынка.