Россияне распробовали недорогие планшеты — чаще всего с 11-дюймовым экраном

За 2025 год в России проданы 2,9 млн планшетных компьютеров на 54,6 млрд руб., подсчитали аналитики «М.Видео». Самыми популярными оказались модели в ценовой категории до 13 тыс. руб. и с диагональю 11 дюймов.

Сегмент планшетных компьютеров по цене от 8 тыс. до 13 тыс. руб. стал основным драйвером рынка — их доля в единичном выражении в 2025 году составила 22,8 %, а годом ранее была 18,1 %. Доля бюджетных моделей по цене до 8 тыс. руб. увеличилась с 20,1 % до 20,6 %. Более дорогая продукция стала терять популярность: сегменте от 17 тыс. до 26 тыс. руб. доля рынка сократилась с 22,1 % до 19,7 %; в сегменте более 26 тыс. руб. ужался с 21,1 % до 18,6 %.

Самыми популярными по формфактору в 2025 году стали планшеты с диагональю 11 дюймов, которые нарастили своё присутствие на рынке с 24,7 % в 2024 до 33,3 % в 2025 году — этот вариант оказался одинаково хорош для учёбы, работы и домашних развлечений. Более привычный форм-фактор 10,1 дюйма показал снижение с 22,9 % до 19,0 %, доля планшетов с экранами 12,1 дюйма выросла с 4,6 % до 6,9 %, отмечен рост спроса на модели с экранами от 8 до 9 дюймов, удобные в мобильных сценариях.

Лидером российского рынка планшетных компьютеров в количественном выражении стала Huawei — китайская компания удачно выступила в массовом, среднем сегментах и популярных формфакторах, благодаря чему за год увеличила долю с 14,0 % до 14,3 %. Производитель доступных, но функциональных устройств Redmi нарастил присутствие на российском рынке с 9,9 % до 12,3 %. Положительную динамику показала Samsung: с 14,7 % до 11,8 %. Apple, напротив, просела с 7,3 % в 204 до 6,1 % в 2025 году. С 7,5 % до 10,8 % выросла доля планшетных компьютеров малых брендов, предлагающих наиболее недорогие решения.

Huawei оказалась мощным игроком и в деньгах: если в 2024 году её доля была 14,9 %, то в 2025 выросла до 17,1 %. Redmi показала рост с 9,1 % до 11,2 %; Samsung — с 14,7 % до 15,9 %; Apple отличилась снижением с 21,2 % до 17,2 %; малые бренды нарастили своё скромное присутствие и здесь — с 2,7 % до 3,8 %.

Теги: м.видео, планшет, россия
