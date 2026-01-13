Энергосистема США оказалась в шаге от коллапса — ИИ пожирает всю энергию и хочет ещё

Стремительное развитие индустрии искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений привело к беспрецедентному росту энергопотребления дата-центров в США. Крупнейший оператор энергосистемы страны, PJM Interconnection, отмечает резкое увеличение нагрузки на сеть в пределах своего региона, охватывающего 13 штатов и около 67 млн потребителей. Но проблему никто не решает, и она приближается к точке невозврата.

Марк Кристи (Mark Christie), бывший председатель Федеральной комиссии по регулированию энергетики США, сказал, что ещё несколько лет назад он считал, что угроза отключения электроэнергии в сети PJM уже маячит на горизонте. «Теперь я говорю, что угроза на противоположной стороне улицы», — сказал он. Это означает, что в случае экстремальных погодных условий неизбежны веерные отключения электроэнергии, что в условиях морозов может привести к многочисленным людским жертвам, как это произошло в Техасе несколько лет назад.

До недавнего времени в энергосистеме PJM несколько лет не наблюдалось существенного роста спроса на электричество. Зато свежие прогнозы гласят, что в течение следующего десятилетия спрос на электроэнергию будет расти в среднем на 4,8 % в год. Беда в том, что электростанции закрываются быстрее, чем строятся новые. Этот растущий спрос просто нечем удовлетворять.

При Байдене электростанции закрывали как по мере износа, так и под давлением экологических программ. Прежде всего, это касается угольных и газовых электростанций. Это же мешало или затрудняло постройку новых и модернизацию старых мощностей. Свою лепту в закрытие угольных и атомных электростанций внёс бум добычи сланцевого газа, выбросивший на рынок много дешёвого природного газа. Также появление более доступных ветряных и солнечных мощностей сделали невыгодными долгосрочные инвестиции в атомную и ископаемую энергетику. Одним словом, комплекс обстоятельств привёл к тому, что сегодня нет возможности удовлетворить растущий спрос на электричество в США.

В условиях дефицита электроэнергии уже минувшим летом компания PJM прибегла к проверенному способу избежать веерных отключений — она платила бизнесу за простой, если те добровольно останавливали производство на период наибольшего потребления.

В условиях или на грани дефицита на ресурс всегда растут цены. Электричество не стало исключением, и ещё летом электроэнергия в системе PJM в среднем стала дороже на 2 %, что выразилось в недовольстве граждан и нашло отражение в избирательных программах ряда политиков. Чтобы больше не касаться этой темы, добавим, что 13 штатов, обслуживаемых PJM, вперемешку контролируются обеими околовластными партиями США и прийти к общему решениям по всем вопросам, включая энергетику, практически невозможно. В этом отчасти заключается сложность решения проблем.

Впрочем, к сетям PJM подключён бизнес, который категорически не идёт ни на какие уступки, — это компании Amazon, Alphabet, Microsoft и другие, управляющие ЦОД и массивами для ИИ. Все они отказались подчиняться рекомендациям оператора снижать потребление в пиковые часы и строить собственные электростанции для удовлетворения своих нужд. Напротив, операторы ИИ подают всё новые и новые заявки на мощности, удовлетворить которые в сложившихся обстоятельствах невозможно. Например, заявка на новый ЦОД Google в Вирджинии в сети коммунальной компании Dominion Energy, также контролируемой PJM, потребует увеличить выработку в сети в два раза к 2039 году.

Кстати, об остроте проблемы также может свидетельствовать уход в конце года со своего поста предыдущего генерального директора PJM, на место которого всё ещё ищут претендента.

Источник отмечает, что в ноябре 2025 года усилия по установлению новых правил получения энергии центрами обработки данных зашли в тупик, когда руководители PJM, технологические компании, поставщики электроэнергии, коммунальные службы и местные регулирующие органы не смогли согласовать единый план. Совет директоров PJM продолжает работать над предложением. Появились даже призывы к вмешательству федеральных регулирующих органов. В частности, в жалобе, поданной в Федеральную комиссию по регулированию энергетики, говорится, что PJM должна прекратить подключение к сети новых центров обработки данных, если для их обслуживания недостаточно генерирующей мощности и пропускной способности линий электропередачи.

На носу морозы, и PJM предупреждает, что речь идёт уже не о стабильности поставок, а о вероятных веерных отключениях. Похожая ситуация складывается и в других штатах. Спрос на электричество опережает генерацию, а флагманами этого процесса стали дата-центры, аппетит которых нечем удовлетворить.