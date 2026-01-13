Google теперь будет не только выпускать, но и разрабатывать смартфоны Pixel во Вьетнаме

В конце этого года Google начнёт разрабатывать флагманские смартфоны Pixel во Вьетнаме, сообщил ресурс Nikkei Asia со ссылкой на собственные источники. Партнёры компании уже осуществляют сборку смартфонов Pixel в этой стране, а также выполняют некоторые виды тестирования, но теперь речь идёт не только о производстве, но и о разработке моделей смартфонов Pixel «с нуля».

По данным Nikkei, с этого года Google будет проводить в стране так называемые презентации новых продуктов (NPI) для моделей Pixel, Pixel Pro и Pixel Fold. NPI относится к этапу разработки, проверки и корректировки производственных процессов для новых устройств, требующему значительных инвестиций в оборудование, включая механизмы для проведения тестирования. В нём участвуют как производитель смартфонов, так и его поставщики. До этого момента Google в основном выполняла этап внедрения новых моделей в Китае, где сохранит лишь разработку смартфонов Pixel A.

Решение об этом было принято на фоне экономической неопределённости, вызванной агрессивной политикой правительства США в сфере пошлин. Аналитик Лори Чанг (Lori Chang) сообщила изданию Nikkei Asia, что перенос процесса NPI в другую страну является «ключевым показателем способности цепочки поставок функционировать независимо». По её словам, геополитические причины и изменения пошлин также мотивируют компании переносить свои цепочки поставок для снижения затрат. И конечно же, возможность проектировать и производить смартфоны с нуля в любой из стран обеспечивает Google определённую финансовую и стратегическую гибкость.