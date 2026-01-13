Сегодня 13 января 2026
Новости Hardware

Acemagic показала мини-ПК в виде приставок Sony PlayStation, NES и Sega Dreamcast

Компания Acemagic показала на выставке CES 2026 новые мини-ПК, дизайн которых был вдохновлён классическими игровыми приставками — Sega Dreamcast, PlayStation и оригинальной Nintendo Entertainment System.

Источник изображений: TechPowerUp

Модель мини-ПК с дизайном, напоминающим смесь Sega Dreamcast и PlayStation 1, получила название Board 3 Dual-C Retro Style. На верхнем торце корпуса системы расположены две кнопки рядом с круглым элементом, имитирующим дисковод с верхней загрузкой. В передней части корпуса производитель добавил отдельную кнопку питания и небольшую панель ввода/вывода с портами USB Type-A, USB Type-C и 3,5-мм аудиоразъёмом.

Внутри системы используется новая платформа AMD Gorgon Point. По данным TechPowerUp, мини-ПК построен на базе 12-ядерного и 24-поточного процессора Ryzen AI 9 HX 470 со встроенной графикой Radeon 890M на базе 16 исполнительных блоков. Acemagic заявляет для системы до 64 Гбайт оперативной памяти формата SO-DIMM, а также поддержку установки до двух NVMe-накопителей PCIe 5.0 объёмом 4 Тбайт каждый.

Всё собрано в корпусе размером 140 × 128 × 40,8 мм с внутренним объёмом около 0,73 л. Система поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Стоимость устройства, а также информацию о сроках его поступления в продажу производитель не сообщил.

Источник:

acemagic, мини-пк, ryzen ai 400
acemagic, мини-пк, gorgon point, ryzen ai 400
