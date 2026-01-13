Космический телескоп «Хаббл» может рухнуть на Землю раньше ожидаемого — возможны человеческие жертвы

Для NASA стало проблемой то, что космический телескоп «Хаббл» пережил программу «Спейс шаттл». Этого никак не ожидали в 1990 году, когда «Хаббл» выводился на орбиту Земли. Дело в том, что «Хаббл» проектировался без учёта неконтролируемого схода с орбиты и входа в атмосферу, а его разрушение в ней приведёт к разбросу множества обломков по обширной территории, что может даже привести к человеческим жертвам.

Долгие годы, до сворачивания программы космических челноков, телескоп «Хаббл» обслуживался экипажами «Шаттлов». Его ремонтировали, а также несколько раз повышали орбиту. Телескоп стыковался с челноком или подхватывался его манипулятором, после чего освобождался на более высокой орбите. Также был предусмотрен вариант возвращения «Хаббла» на Землю в отсеке одного из «Шаттлов». В теории «Хаббл» не должен был упасть, но без челноков это произойдёт рано или поздно.

Атмосфера Земли тормозит телескоп, орбиту которого теперь нечем увеличить. Возросшая активность Солнца раздувает атмосферу и ускоряет момент входа телескопа в её плотные слои. Одно время компания SpaceX вместе с NASA рассматривала вариант повышения орбиты «Хаббла» с помощью капсулы Dragon, но проекту не дали хода. Вполне возможно, что 36-летнему телескопу это уже не поможет в работе, поскольку без ремонта окончательно отказывает его научное и управляющее оборудование.

Свежие модели специалистов NASA говорят, что «Хаббл» закончит своё существование в период с 2029 по 2040 год, при этом наиболее вероятной датой этого события считается 2033 год. Нижняя граница этого диапазона впервые опустилась так низко, в чём виновата активность Солнца. Невозможность точного предсказания даты схода с орбиты делает нереальным и прогнозирование места падения телескопа. Его обломки могут рассеяться по Земле вдоль траектории движения на расстояние от 350 до 800 км. Какая-то часть обломков долетит до поверхности планеты, что способно нанести ущерб имуществу и людям.

Расчёты показывают, что при падении телескопа над густонаселённой местностью в тихоокеанском регионе вероятность несчастного случая составит от 1:330 до 1:31 000 — в самых удалённых от населённых пунктов районах южной части Тихого океана. Для NASA предельной границей установлена вероятность несчастного случая на уровне 1:10 000, что означает, что падение «Хаббла» несёт угрозу. По этой причине телескоп могут свести с орбиты с помощью той же капсулы Dragon, направив его в незаселённую и несудоходную часть океана. Однако пока судьба «Хаббла» не решена. Этот инструмент продолжает вносить ценнейший вклад в науку и вполне может послужить ещё довольно долго.