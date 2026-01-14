ИИ-генератор видео Google Veo 3.1 научился создавать видео для TikTok и других вертикальных платформ

Google представила обновлённую функцию Ingredients to Video ИИ-модели для генерации видео Veo 3.1, которая теперь позволяет создавать вертикальные клипы (9:16) по умолчанию, что упростит создание контента для YouTube Shorts, TikTok или других платформ.

Функция изначально адаптирует сцены под экраны телефонов, удерживая объекты в центре и располагая изображение вертикально. Теперь создатели коротких видеороликов могут предоставлять Veo такие элементы, как референсные изображения, стилистические подсказки и текстовые описания, и в итоге получать вертикальные видео, которые выглядят так, будто созданы специально для этого формата, отмечает ресурс Android Authority.

Режим Ingredients to Video позволяет объединять до трёх изображений и текст, в один сгенерированный клип, синхронизируя движение объектов и звук.

Помимо поддержки вертикального формата обновлённая нейросеть Veo 3.1 теперь предоставляет возможность повышать разрешение сгенерированного видео до 1080p и 4K, что позволяет обеспечивать высокое качество изображения с «насыщенной текстурой и потрясающей чёткостью».

Сосредоточившись на вертикальном формате и упрощении рабочих процессов для создателей контента, Google явно нацелена на социальные платформы.

Google сообщила, что улучшенная функция Veo 3.1 Ingredients to Video и поддержка вертикальных форматов встроены в Flow, Gemini API, Vertex AI и Google Vids, при этом варианты с разрешением 1080p и 4K также доступны в Flow, API и Vertex AI.