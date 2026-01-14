Жутковатая игра Winnie’s Hole о превращении Винни-Пуха в гротескного монстра получила новый трейлер и дату выхода в раннем доступе Steam

Разработчики из австралийской студии Twice Different (Ring of Pain) объявили дату выхода жутковатой роглайк-стратегии Winnie’s Hole по мотивам любимых детьми и взрослыми произведений Алана Александра Милна о медведе Винни-Пухе.

Напомним, Winnie’s Hole была представлена летом 2023-го и готовилась к релизу в том же году, однако с увеличением масштаба проекта разработка затянулась. До недавнего времени дебют игры в раннем доступе ожидался в первом квартале 2026-го.

Как стало известно, ранний доступ Winnie’s Hole в сервисе Steam стартует уже 26 января 2026 года. Анонс сопровождался новым геймплейным трейлером, стилизованным под детский рассказ.

На запуске раннего доступа Winnie’s Hole предложит два региона для изучения (со своей атмосферой и обитателями), пять стилей игры, более 150 мутаций и 100 бонусов, а также свыше 50 рецептов для их разблокировки.

Полноценный релиз ожидается в течение года с выхода игры в ранний доступ. Версия 1.0 будет включать больше стилей игры, мутаций, бонусов, врагов, боссов и сюжетных элементов, геймплейные улучшения и отполированный контент.

Игрокам достанется роль вируса в теле Винни-Пуха. Нужно будет захватывать клетки и ткани, развивать мутации, изменять носителя, чтобы «довести его примитивное тело до совершенства», не позволив друзьям плюшевого мишки себя изолировать.

Обещают «дырожелательную» чёрную комедию в случайно сгенерированном мире, историю об осуждении и принятии самого себя, смесь автобатлера, стратегии и карточной игры, а также поддержку русского языка.