Почти половина российских телеком-компаний страдает от дыр в IT-системах

У почти половины российских телекоммуникационных компаний в IT-системах имеются критические уязвимости, сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование экспертов коллектива CICADA8, работающего в сфере информационной безопасности.

Источник изображения: Mika Baumeister/unsplash.com

Лучше всего обстоят дела с безопасностью бизнеса в финансовом секторе. В госсекторе и ретейле уязвимости в IT-системах есть у 31 % компаний, в сфере здравоохранения — у 23 % организаций.

Более высокую защищённость финсектора по сравнению с другими отраслями подтверждает ранее проведенное исследование компании «Кибериспытание» среди 74 компаний, согласно которому IT-системы 67 % компаний можно взломать менее чем за сутки, и в более чем в 60 % случаев это может привести к остановке работы бизнеса. Наиболее защищённой оказалось отрасль финансов, где успешные взломы, которые привели к остановке операций, удалось осуществить лишь в 25 % случаев. В ретейле уровень безопасности гораздо ниже — в 83 % случаев хакеры реализовали успешный взлом. Немного лучше обстоят дела в обрабатывающих производствах (80 %) и сфере информации и связи (59 %).

Согласно данным центра мониторинга киберугроз «Спикател», в 2025 году количество хакерских атак на бизнес увеличилось год к году на 42 % до 22 тыс. инцидентов. В 25 % случаев последствия атак были признаны серьёзными либо по размерам финансового ущерба, либо по продолжительности операционного сбоя, либо по обоим критериям, сообщил ведущий аналитик мониторинга ИБ-компании Алексей Козлов. По его словам, больше всего подверглись атакам промышленный сектор (34 %) и телекоммуникационные компании (26 %).

Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин объясняет слабую защищённость в телекоме недостатком необходимых для обеспечения ИБ средств. «Даже несмотря на повышение абонентской платы, сотовые операторы не всегда могут увеличить долю средств, которые будут направлены на устранение уязвимостей в области ИБ, так как в условиях модернизации сетей, замены базовых станций, санкционных ограничений сильно поднимаются издержки», — сообщил он.

Директор центра киберзащиты Cloud.ru Сергей Волков добавил, что телекоммуникационная отрасль — это инфраструктурно сложная среда со множеством разнородных систем и сетевых устройств, что само по себе ведёт к росту вероятности возникновения критических уязвимостей.

Генеральный директор CICADA8 Алексей Кузнецов отметил, что очень высоким уровнем защиты в сфере телекоммуникаций могут похвастать крупнейшие компании, а множество мелких операторов защищены крайне слабо.

Также играет свою роль в росте атак то, что данные, обрабатываемые телеком-операторами, и доступ к ним имеют очень высокую коммерческую ценность, сообщила директор департамента корпоративных продаж «Телеком биржи» Дина Фомичева.

То, что финансовая индустрия считается одной из самых защищённых сфер, связано с жёстким регуляторным контролем Банка России, который последовательно ужесточает требования к ИБ финансовых организаций, подчеркнул директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. Он отметил, что финансовый сектор стал первой регулируемой отраслью критической информационной инфраструктуры.

информационная безопасность, уязвимость, ит-структура, россия
