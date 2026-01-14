Сюжетная ролевая игра The Life and Suffering of Prince Jerian выйдет на Kickstarter, чтобы стать «более глубокой, насыщенной и проработанной»

Издательство 101XP и российская студия Schisma Games, в которой трудятся авторы The Life and Suffering of Sir Brante, поделились важной новостью о разработке своей сюжетной ролевой игры The Life and Suffering of Prince Jerian.

По словам 101XP и Schisma Games, The Life and Suffering of Prince Jerian получается «заметно более масштабным и сложным», дорогим и трудозатратным проектом, чем в своё время была «Жизнь и страдания господина Бранте».

Помимо «уже почти» реализованных базовых планов, у команды есть ряд идей и направлений развития для игры, которые не вошли в текущий объем проекта. Для их реализации необходимы дополнительные ресурсы и время.

В связи с этим 101XP и Schisma Games решили запустить на площадке Kickstarter кампанию по сбору средств, которая поможет сделать The Life and Suffering of Prince Jerian «более глубокой, насыщенной и проработанной во всех аспектах».

«Кампания на Kickstarter позволит нам раскрыть потенциал игры в полной мере, ещё глубже проработать ключевые системы и добавить новый интересный контент», — заверили создатели The Life and Suffering of Prince Jerian.

Обещают путь от ребёнка до будущего императора Блаженной Аркнийской империи, непростые решения, более сложный и интересный игровой процесс, более чуткую реакцию мира на действия пользователя и поддержку 11 языков, включая русский.

The Life and Suffering of Prince Jerian создаётся для Steam. Сроков выхода пока нет, но «разработка близится к завершению». В ближайшее время на площадке Valve пройдёт публичное тестирование — подать заявку на участие можно через страницу игры.