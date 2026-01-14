Сегодня 14 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приключение Сюжетная ролевая игра The Life and Suffe...
реклама
Новости Software

Сюжетная ролевая игра The Life and Suffering of Prince Jerian выйдет на Kickstarter, чтобы стать «более глубокой, насыщенной и проработанной»

Издательство 101XP и российская студия Schisma Games, в которой трудятся авторы The Life and Suffering of Sir Brante, поделились важной новостью о разработке своей сюжетной ролевой игры The Life and Suffering of Prince Jerian.

Источник изображений: Schisma Games

Источник изображений: Schisma Games

По словам 101XP и Schisma Games, The Life and Suffering of Prince Jerian получается «заметно более масштабным и сложным», дорогим и трудозатратным проектом, чем в своё время была «Жизнь и страдания господина Бранте».

Помимо «уже почти» реализованных базовых планов, у команды есть ряд идей и направлений развития для игры, которые не вошли в текущий объем проекта. Для их реализации необходимы дополнительные ресурсы и время.

В связи с этим 101XP и Schisma Games решили запустить на площадке Kickstarter кампанию по сбору средств, которая поможет сделать The Life and Suffering of Prince Jerian «более глубокой, насыщенной и проработанной во всех аспектах».

«Кампания на Kickstarter позволит нам раскрыть потенциал игры в полной мере, ещё глубже проработать ключевые системы и добавить новый интересный контент», — заверили создатели The Life and Suffering of Prince Jerian.

Обещают путь от ребёнка до будущего императора Блаженной Аркнийской империи, непростые решения, более сложный и интересный игровой процесс, более чуткую реакцию мира на действия пользователя и поддержку 11 языков, включая русский.

The Life and Suffering of Prince Jerian создаётся для Steam. Сроков выхода пока нет, но «разработка близится к завершению». В ближайшее время на площадке Valve пройдёт публичное тестирование — подать заявку на участие можно через страницу игры.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Лето закончилось, не успев начаться»: новый кроссовер «Мира кораблей» с «Бесконечным летом» отменён из-за скандального высказывания разработчика
«Думал, быстрее умру, чем дождусь её»: спустя семь лет после «Мора» в Steam вышла Pathologic 3
Культовый российский хоррор «Зайчик» получит обновлённую версию с улучшенной графикой и доработанным сюжетом
Жутковатая игра Winnie’s Hole о превращении Винни-Пуха в гротескного монстра получила новый трейлер и дату выхода в раннем доступе Steam
Rockstar запустила магазин платных модов для GTA V и Red Dead Redemption 2
Американский регулятор раскрыл секретную особенность ремейка Prince of Persia: The Sands of Time, а Ubisoft готовится к анонсу
Теги: the life and suffering of prince jerian, schisma games, 101xp, ролевая игра, приключение
the life and suffering of prince jerian, schisma games, 101xp, ролевая игра, приключение
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.