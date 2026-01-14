Сегодня 14 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Китайский стартап Zhipu полностью обучил...
реклама
Новости Hardware

Китайский стартап Zhipu полностью обучил ИИ-модель на чипах Huawei

Китайский стартап Knowledge Atlas Technology JSC Ltd. (он же Zhipu) выпустил мультимодальную модель искусственного интеллекта, которая, по словам разработчика, стала первой в стране, полностью обученной на ИИ-ускорителях местного производства. Инициатива реализована в рамках программы китайских властей, направленной на снижение зависимости страны от американских технологий.

Zhipu выпустила открытую нейросеть для генерации изображений GLM-Image — это первая мультимодальная модель, обученная на чипах Huawei Ascend. Разработчик использовал серверы Huawei Ascend Atlas 800T A2 и фреймворк MindSpore; серверы работают на центральных процессорах Huawei Kunpeng и ускорителях Ascend. «Это подтверждает возможность обучать высокопроизводительные мультимодальные генеративные модели на разработанной в стране полнофункциональной вычислительной платформе», — отметили в Zhipu.

Это большое достижение для Huawei — до настоящего момента ни одна крупная китайская компания из отрасли ИИ не делала публичных заявлений об обучении моделей на китайском оборудовании, хотя в мае прошлого года Huawei обучила на чипах Ascend собственную модель Pangu Pro MoE. Zhipu в прошлом году попала под американские санкции и стала активнее сотрудничать с местными производителями чипов для адаптации и разработки моделей — в том числе с Cambricon Technologies Corp.

Достижение Zhipu подтверждает жизнеспособность политики Пекина по сокращению зависимости от зарубежных компаний — это важно, потому что США и их союзники проводят многолетнюю политику по ограничению доступа Китая к передовым западным технологиям. В минувший четверг компания стала первым крупным китайским стартапом в области ИИ, вышедшим на биржу — к настоящему моменту её акции подорожали уже более чем на 80 %. Пекин оказывает поддержку в разработке, производстве и внедрении местного оборудования для ИИ. В этом году Huawei намеревается резко увеличить производство своей передовой полупроводниковой продукции; Cambricon собирается нарастить производство своих ускорителей более чем втрое.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
США одобрили поставки Nvidia H200 в Китай, но с ограничениями
Китайский ИИ стал популярнее американского за пределами западных стран — Microsoft бьёт тревогу
Китайские разработчики ИИ признают, что в ближайшие несколько лет им вряд ли удастся опередить США
Энергетики — новые айтишники: техногиганты переманивают специалистов по энергоснабжению, чтобы «накормить» ИИ
Microsoft пообещала не перекладывать счета за питание ИИ на американцев — у компании есть план
Энергосистема США оказалась в шаге от коллапса — ИИ пожирает всю энергию и хочет ещё
Теги: zhipu, huawei, ии
zhipu, huawei, ии
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.