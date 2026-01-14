Сегодня 14 января 2026
В ЕС назвали open source одним из компонентов цифрового суверенитета Европы

Еврокомиссия выступила с инициативой Towards European open digital ecosystems («На пути к европейским открытым цифровым экосистемам»), призванной определить приоритеты развития технологий для обеспечения цифрового суверенитета ЕС и снижения зависимости от американских технологий.

Источник изображения: ALEXANDRE LALLEMAND/unsplash.com

Источник изображения: ALEXANDRE LALLEMAND/unsplash.com

ЕК отметила, что ЕС сталкивается со «значительной проблемой» зависимости в цифровой сфере от стран, не входящих в блок. Это ограничивает выбор пользователей, негативно отражается на конкурентоспособности компаний ЕС и может создавать проблемы безопасности цепочки поставок, поскольку затрудняет контроль цифровой инфраструктуры, потенциально создавая уязвимости, в том числе в критически важных секторах.

Регулятор отметил огромный потенциал использования открытого кода для создания разнообразного портфеля цифровых решений, являющихся альтернативой проприетарным. В частности, его применение расширяет возможности пользователей, помогает восстановить контроль и повысить устойчивость цифровой инфраструктуры.

Сообщается, что open source программное обеспечение (ПО) глубоко интегрировано в цифровую экономику, так как лежит в основе большинства программных решений — от 70 до 90 % всех строк кода. Одним из примеров такой интеграции комиссия назвала экспоненциальный рост числа открытых ИИ-моделей.

Однако большая часть ценности, создаваемой в рамках проектов с открытым исходным кодом, используется за пределами ЕС, часто принося выгоду технологическим гигантам, отметила ЕК. Участники рынка в ЕС, как правило, сталкиваются с высокими барьерами для входа и сетевыми эффектами доминирующих игроков как на рынке государственных закупок, так и на рынке частного сектора. К этому следует добавить ограниченный доступ разработчиков open source ПО к государственным закупкам, инвестициям в развитие, поддержке и инфраструктуре хостинга (например, веб-репозиториям, облачным платформам и инструментам программно-определяемой инфраструктуры). В то же время в области аппаратного обеспечения с открытым исходным кодом бизнес-экосистема быстро развивается, особенно в таких секторах, как высокопроизводительные вычисления и периферийные вычисления.

ЕК сообщила, что будет проводить консультации с участниками рынка в течение четырёх недель — с 6 января по 3 февраля — с целью выявления проблем и оказания содействия разработке высококачественных и безопасных open source решений. Инициатива призвана решить вопросы удобства использования, проблем развёртывания, безопасности цепочки поставок ПО, управления и сопровождения кода. Также, как ожидается, что будет предусмотрена поддержка новых бизнес-моделей для компаний и фондов, занимающихся открытым исходным кодом, в том числе посредством государственно-частного партнёрства.

Инициатива также охватывает такие области, как облачные вычисления, искусственный интеллект, кибербезопасность, открытое аппаратное обеспечение, интернет-технологии и промышленные приложения, такие как автомобилестроение и производство.

Теги: ес, еврокомиссия, цифровой суверенитет, open source
