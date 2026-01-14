Вышло первое в 2026 году обновление Windows 11

Microsoft выпустила первые в 2026 году обновления безопасности для Windows 11 — они включают в себя несколько важных исправлений ошибок, несколько нововведений и оптимизаций, связанных со временем автономной работы ноутбуков и функционированием компьютеров в сети.

Обновление за номером KB5074109 уже доступно в «Центре обновлений Windows» для пользователей Windows 11 версий 24H2 и 25H2. Наиболее заметное исправление относится к ПК со встроенными нейропроцессорами (NPU) или ускорителями искусственного интеллекта. Как оказалось, некоторые из них оставались активными в режиме ожидания, что влияло на время автономной работы на ноутбуках — теперь оно увеличилось. Ещё одно нововведение — сценарий идентификации устройств с правом на автоматическое получение новых сертификатов Secure Boot. Устройства будут получать новые сертификаты только после демонстрации достаточного числа успешных сигналов обновления, обеспечивая безопасное и поэтапное развёртывание.

Microsoft убрала из Windows 11 несколько драйверов устаревших модемов — больше они не будут поддерживаться в системе. Исправлена работа Windows Subsystem for Linux (WSL) в сети — из-за ошибки подсистема могла не работать с VPN-подключением, даже если сама Windows продолжала его поддерживать. Исправлена ошибка, которая могла возникать после установки обновления KB5070311 — она приводила к сбоям RemoteApp в средах виртуальных рабочих столов Azure. Ужесточилась политика удалённой установки Windows через WDS (Windows Deployment Services). Обновился компонент WinSqlite3.dll, который ранее помечался некоторыми системами безопасности как уязвимый.