Сегодня 14 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Операционные системы Вышло первое в 2026 году обновление Wind...
реклама
Новости Software

Вышло первое в 2026 году обновление Windows 11

Microsoft выпустила первые в 2026 году обновления безопасности для Windows 11 — они включают в себя несколько важных исправлений ошибок, несколько нововведений и оптимизаций, связанных со временем автономной работы ноутбуков и функционированием компьютеров в сети.

Источник изображения: windows.com

Источник изображения: windows.com

Обновление за номером KB5074109 уже доступно в «Центре обновлений Windows» для пользователей Windows 11 версий 24H2 и 25H2. Наиболее заметное исправление относится к ПК со встроенными нейропроцессорами (NPU) или ускорителями искусственного интеллекта. Как оказалось, некоторые из них оставались активными в режиме ожидания, что влияло на время автономной работы на ноутбуках — теперь оно увеличилось. Ещё одно нововведение — сценарий идентификации устройств с правом на автоматическое получение новых сертификатов Secure Boot. Устройства будут получать новые сертификаты только после демонстрации достаточного числа успешных сигналов обновления, обеспечивая безопасное и поэтапное развёртывание.

Microsoft убрала из Windows 11 несколько драйверов устаревших модемов — больше они не будут поддерживаться в системе. Исправлена работа Windows Subsystem for Linux (WSL) в сети — из-за ошибки подсистема могла не работать с VPN-подключением, даже если сама Windows продолжала его поддерживать. Исправлена ошибка, которая могла возникать после установки обновления KB5070311 — она приводила к сбоям RemoteApp в средах виртуальных рабочих столов Azure. Ужесточилась политика удалённой установки Windows через WDS (Windows Deployment Services). Обновился компонент WinSqlite3.dll, который ранее помечался некоторыми системами безопасности как уязвимый.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Windows 11 скрывает, какие драйверы устанавливает — Microsoft пообещала это исправить
В Windows 11 появится официальный способ удаления Copilot
Windows 11 26H1 выйдет весной, но большинство компьютеров её не получат
Энтузиаст полностью воссоздал пользовательский интерфейс Windows 8 в Linux
iOS 26 забуксовала — на новую платформу перешли всего 15 % iPhone в мире
Microsoft втихую прикрыла официальную возможность активации Windows без интернета
Теги: microsoft, windows, обновление
microsoft, windows, обновление
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.