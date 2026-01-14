Сегодня 14 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Продажи электромобилей и гибридов в прош...
реклама
Новости Hardware

Продажи электромобилей и гибридов в прошлом году выросли на 20 %, вопреки скептицизму

В прошлом году СМИ начали активно разгонять тему снижения спроса на электромобили, которая подпитывалась неудачами Tesla и пересмотром планов по электрификации крупными автопроизводителями. Тем не менее, статистика Rho Motion показывает, что в прошлом году объёмы поставок электромобилей и подзаряжаемых гибридов на мировой рынок выросли на 20 % до 20,7 млн штук.

Источник изображения: BYD

Источник изображения: BYD

Это довольно серьёзный прирост, чтобы подозревать рынок в снижении спроса на электромобили. Китай предсказуемо остаётся крупнейшим рынком сбыта электромобилей и подзаряжаемых гибридов, продемонстрировав рост на 17 % до 12,9 млн штук. Европа увеличила объёмы продаж на 33 % до 4,3 млн штук, а вот Северная Америка показала снижение на 4 % до 1,8 млн штук. Весь прочий мир получил 1,7 млн электромобилей и гибридов, показав максимальный в этой выборке прирост на 48 % штук. Китаю с его гигантскими темпами развития автопрома недавно удалось обойти Японию в статусе крупнейшего экспортёра легковых транспортных средств.

Источник изображения: Electrek

Источник изображения: Electrek

Снижение продаж электромобилей и гибридов в США можно объяснить сворачиванием программы субсидирования. По крайней мере, в Европе в 2024 году наблюдалась отрицательная динамика, поскольку в конце 2023 года Германия отменила субсидии на покупку электромобилей, а именно эта страна является крупнейшим рынком сбыта в регионе. Тем не менее, в прошлом году объёмы продаж электромобилей и подключаемых гибридов в Европе в целом выросли на 33 %, поэтому говорить о долговременной тенденции к снижению точно не приходится.

По данным Rho Motion, в прошлом году во всём мире было реализовано на 3,6 млн больше электромобилей и подключаемых гибридов, чем в 2024 году. В 2024 году этот прирост измерялся 3,5 млн машин. Другими словами, темпы экспансии легковых и лёгких коммерческих автомобилей, которые могут заряжаться от электросети, даже несколько ускорились. В 2023 году, например, прирост измерялся 3,2 млн машин, так что положительная тенденция сохраняется даже в условиях просадки в отдельных регионах.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Норвегии уже почти все новые зарегистрированные автомобили — электрические
BYD окончательно разгромила Tesla на рынке электромобилей — теперь по годовым продажам
Китайская BYD показала самый слабый рост продаж за пять лет
Производители ПК и смартфонов получат в 2–5 раз меньше памяти, чем им требуется в этом году
Энергетики — новые айтишники: техногиганты переманивают специалистов по энергоснабжению, чтобы «накормить» ИИ
Энергосистема США оказалась в шаге от коллапса — ИИ пожирает всю энергию и хочет ещё
Теги: электромобиль, аналитика
электромобиль, аналитика
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.