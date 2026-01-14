Продажи электромобилей и гибридов в прошлом году выросли на 20 %, вопреки скептицизму

В прошлом году СМИ начали активно разгонять тему снижения спроса на электромобили, которая подпитывалась неудачами Tesla и пересмотром планов по электрификации крупными автопроизводителями. Тем не менее, статистика Rho Motion показывает, что в прошлом году объёмы поставок электромобилей и подзаряжаемых гибридов на мировой рынок выросли на 20 % до 20,7 млн штук.

Это довольно серьёзный прирост, чтобы подозревать рынок в снижении спроса на электромобили. Китай предсказуемо остаётся крупнейшим рынком сбыта электромобилей и подзаряжаемых гибридов, продемонстрировав рост на 17 % до 12,9 млн штук. Европа увеличила объёмы продаж на 33 % до 4,3 млн штук, а вот Северная Америка показала снижение на 4 % до 1,8 млн штук. Весь прочий мир получил 1,7 млн электромобилей и гибридов, показав максимальный в этой выборке прирост на 48 % штук. Китаю с его гигантскими темпами развития автопрома недавно удалось обойти Японию в статусе крупнейшего экспортёра легковых транспортных средств.

Снижение продаж электромобилей и гибридов в США можно объяснить сворачиванием программы субсидирования. По крайней мере, в Европе в 2024 году наблюдалась отрицательная динамика, поскольку в конце 2023 года Германия отменила субсидии на покупку электромобилей, а именно эта страна является крупнейшим рынком сбыта в регионе. Тем не менее, в прошлом году объёмы продаж электромобилей и подключаемых гибридов в Европе в целом выросли на 33 %, поэтому говорить о долговременной тенденции к снижению точно не приходится.

По данным Rho Motion, в прошлом году во всём мире было реализовано на 3,6 млн больше электромобилей и подключаемых гибридов, чем в 2024 году. В 2024 году этот прирост измерялся 3,5 млн машин. Другими словами, темпы экспансии легковых и лёгких коммерческих автомобилей, которые могут заряжаться от электросети, даже несколько ускорились. В 2023 году, например, прирост измерялся 3,2 млн машин, так что положительная тенденция сохраняется даже в условиях просадки в отдельных регионах.