
Память DRAM подорожала почти на 10 % за неделю — поставщики придерживают чипы

Спотовые цены на рынке оперативной памяти DRAM продолжили уверенный рост, несмотря на низкие объёмы торгов. Аналитики TrendForce объясняют эту динамику позицией трейдеров, которые не спешат расставаться с имеющимися запасами в ожидании дальнейшего повышения стоимости.

Источник изображения: Lenovo

Такая стратегия привела к тому, что средняя цена на основные чипы DDR4 1Gx8 3200 МТ/с выросла на 9,64 %. Если ещё на прошлой неделе показатель составлял $25,407, то к 14 января он достиг отметки $27,857. Драйвером этого процесса послужило повышение контрактных цен, которое обеспечило последовательный рост на спотовом рынке, несмотря на сдержанные объёмы реальных сделок.

Источник изображения: trendforce.com

Схожая динамика прослеживается и в сегменте флеш-памяти NAND, где котировки также продолжили свой рост. Тем не менее, объёмы транзакций остаются невысокими из-за сочетания следующих факторов: значительно возросших цен, вялого спроса на потребительские товары и грядущей остановки фабрик на период празднования китайского Нового года.

Источник изображения: trendforce.com

Часть покупателей решила занять выжидательную позицию, однако спотовые трейдеры, сохраняя оптимизм относительно будущих рыночных трендов, отказались снижать цены ради стимулирования продаж. Такое противостояние привело к вялотекущей активности на рынке, но не остановило рост стоимости компонентов, отмечают аналитики. За отчётную неделю средняя спотовая цена на 512-гигабитные TLC-пластины увеличилась на 9,68 % и составила $15,052.

Теги: память nand, dram
