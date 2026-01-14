Память DRAM подорожала почти на 10 % за неделю — поставщики придерживают чипы

Спотовые цены на рынке оперативной памяти DRAM продолжили уверенный рост, несмотря на низкие объёмы торгов. Аналитики TrendForce объясняют эту динамику позицией трейдеров, которые не спешат расставаться с имеющимися запасами в ожидании дальнейшего повышения стоимости.





Такая стратегия привела к тому, что средняя цена на основные чипы DDR4 1Gx8 3200 МТ/с выросла на 9,64 %. Если ещё на прошлой неделе показатель составлял $25,407, то к 14 января он достиг отметки $27,857. Драйвером этого процесса послужило повышение контрактных цен, которое обеспечило последовательный рост на спотовом рынке, несмотря на сдержанные объёмы реальных сделок.

Схожая динамика прослеживается и в сегменте флеш-памяти NAND, где котировки также продолжили свой рост. Тем не менее, объёмы транзакций остаются невысокими из-за сочетания следующих факторов: значительно возросших цен, вялого спроса на потребительские товары и грядущей остановки фабрик на период празднования китайского Нового года.

Часть покупателей решила занять выжидательную позицию, однако спотовые трейдеры, сохраняя оптимизм относительно будущих рыночных трендов, отказались снижать цены ради стимулирования продаж. Такое противостояние привело к вялотекущей активности на рынке, но не остановило рост стоимости компонентов, отмечают аналитики. За отчётную неделю средняя спотовая цена на 512-гигабитные TLC-пластины увеличилась на 9,68 % и составила $15,052.