Компания AMD определилась с датой начала продаж новейшего игрового процессора Ryzen 7 9850X3D. На полках магазинов чип станет доступен с 29 января. Днём ранее появятся первые независимые обзоры процессора, сообщает VideoCardz.

Значительной разницы в производительности между новым Ryzen 7 9850XD и существующим Ryzen 7 9800X3D ожидать не стоит. Она составит лишь несколько процентов. Единственное отличие между чипами заключается в увеличенной у Ryzen 7 9850X3D максимальной тактовой частоты на 400 МГц — она составляет 5600 МГц вместо 5200 МГц у Ryzen 7 9800XD.

По информации VideoCardz, AMD не разрешила продавать новый чип по предварительным заказам. Официальная стоимость Ryzen 7 9850X3D неизвестна. AMD пока не сообщала эту информацию.

На старте продаж модель Ryzen 7 9800X3D оценивалась в $479. Предполагается, что стоимость нового чипа должна быть близкой, если не такой же. Если это действительно так, то AMD также придётся снизить цену Ryzen 7 9800X3D. Компания подтвердила, что оригинальная модель будет продаваться наравне с новым процессором. Новый чип выступает не как замена, а дополняет линейку процессоров Ryzen 9000X3D.