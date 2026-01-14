Nvidia наделила все видеокарты GeForce RTX поддержкой DLSS 4.5 Super Resolution

Компания Nvidia обновила свою утилиту Nvidia App для управления графикой GeForce. Новая стабильная версия приложения добавляет поддержку настроек DLSS 4.5 Super Resolution. В составе Nvidia App 11.0.6 присутствует тот же набор функций, который уже был доступен бета-тестерам. Стабильная версия вышла на день позже, чем компания ранее планировала.

Технология DLSS 4.5 Super Resolution основана на модели трансформер второго поколения. В приложении Nvidia App она включается через настройки DLSS Override и может применяться к каждой игре отдельно или глобально, включая старые игры. Nvidia заявляет, что эти настройки работают более чем в 400 играх и приложениях, и поддерживаются на видеокартах серий GeForce RTX 20, RTX 30, RTX 40 и RTX 50. Ранее уже сообщалось, что использование DLSS 4.5 Super Resolution на видеокартах GeForce RTX 20 и RTX 30 может быть не лучшей идеей.

Новая модель потребляет в пять раз больше вычислительных ресурсов, чем предыдущая модель трансформер в составе DLSS 4.0. Результаты предварительного тестирования показывают, что старые карты RTX могут испытывать заметное снижение производительности при использовании DLSS 4.5 по сравнению с более современными моделями видеокарт. Наилучшие результаты, как правило, достигаются на более новых архитектурах с большим запасом производительности.

Наряду с поддержкой DLSS 4.5 версия Nvidia App 11.0.6 продолжает перенос настроек панели управления Nvidia в приложение. Обновление добавляет в приложение оставшиеся параметры Nvidia Surround. Также добавлен «Режим отладки», который отключает разгон и сбрасывает настройки питания до перезагрузки ПК. Пользователям ноутбуков с технологией Advanced Optimus теперь доступны более наглядные отчёты о том, какие приложения блокируют активацию этой функции.

Компания также добавила оптимальные настройки для 10 игр и поддержку функции DLSS Override для 77 игр. Внедрение функции Multi Frame Generation 6x запланировано на более позднее весеннее обновление Nvidia App.