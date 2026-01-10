Тест Nvidia DLSS 4.5 на видеокартах серий RTX 50/40/30/20 показал потерю 12 % производительности у Ampere и Turing

Два независимых обзора от Computer Base и Hardware Unboxed подробно рассматривают производительность DLSS 4.5 Super Resolution на нескольких поколениях графических процессоров GeForce RTX. Обозреватели сходятся в выводах: хотя качество изображения улучшается, производительность старых видеокарт GeForce заметно снижается.

По данным ComputerBase, новый пресет «Model M» в DLSS 4.5 снижает количество артефактов, наблюдающихся при использовании DLSS 4. В результате получается более чистое изображение и лучшая временная стабильность, хотя и за счёт снижения производительности.

На видеокартах RTX 5070 Ti (Blackwell) и RTX 4080 Super (Ada Lovelace) производительность падает примерно на 4–5 %, а на RTX 3090 Ti (Ampere) и RTX 2080 Ti (Turing) — в среднем примерно на 12 %. Это падение связано с отсутствием поддержки ускорения операций FP8 на старых графических архитектурах, которое активно используется технологией DLSS 4.5.

Канал Hardware Unboxed сосредоточился на сравнении чистой производительности видеокарт в разрешении 1440p и методов масштабирования. Результаты показали схожую закономерность: DLSS 4.5 примерно на 9 % медленнее, чем DLSS 4 на видеокартах Blackwell среднего уровня, таких как RTX 5070, и на 20–30 % медленнее на Ampere и Turing. Видеокарты GeForce RTX 40 и RTX 50 сохраняют приемлемый прирост частоты кадров по сравнению с нативным рендерингом, но у более старых серий наблюдается снижение производительности.

В обоих обзорах отмечается, что более высокая вычислительная нагрузка DLSS 4.5 приводит к очевидным визуальным улучшениям, особенно в отображении воды, теней и стабильности изображения двигающихся объектов. Тем не менее, общее мнение таково, что обновление приносит пользу только более современным видеокартам. Сама Nvidia рекомендует использовать видеокарты RTX 40 и более новые для DLSS 4.5.