Утечка: внутриигровая реклама в Forza Horizon 5 раскрыла дату выхода Forza Horizon 6

Гоночная аркада с открытым миром Forza Horizon 6 от Playground Games готовится выйти из тени лишь на следующей неделе в рамках презентации Developer_Direct 2026, однако главный сюрприз демонстрации, похоже, уже раскрыт.

Владелец арабского микроблога Xbox Infinite утверждает, что получил на выезде из гаража в Forza Horizon 5 внутриигровое уведомление о предзаказе Forza Horizon 6, которое содержало информацию о дате выхода игры.

Журналисты и простые геймеры с форума ResetEra не смогли добиться появления баннера в своих версиях Forza Horizon 5. Не удалось это во второй раз и у самого Xbox Infinite. Вероятно, речь идёт о единичном баге.

Согласно опубликованному Xbox Infinite скриншоту уведомления, Forza Horizon 6 поступит в продажу 19 мая 2026 года, однако в состав премиального издания, помимо прочего, будет входить доступ к игре с 15-го числа.

Старший редактор The Verge Том Уоррен (Tom Warren) и портал Video Games Chronicle сообщили, что информация Xbox Infinite сходится со сведениями их источников о планах Microsoft на выпуск Forza Horizon 6 в мае 2026 года.

По всей видимости, официальный анонс прозвучит на Developer_Direct 2026. Трансляция начнётся 22 января в 21:00 по московскому времени и будет включать дебютный показ геймплея и новых функций в Forza Horizon 6.

Официально релиз Forza Horizon 6 ожидается в 2026 году на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в подписке Game Pass (Ultimate, PC). Впоследствии игра также появится на PS5.