Новости Software

Sid Meier’s Civilization VII скоро выйдет на iPhone, iPad и Mac, но есть нюанс

Издательство 2K и разработчики из принадлежащей ему американской студии Firaxis Games сообщили о скором расширении платформенной географии своей глобальной стратегии Sid Meier’s Civilization VII.

Источник изображений: 2K

Как стало известно, уже 5 февраля 2026 года Sid Meier’s Civilization VII появится на устройствах экосистемы Apple — смартфонах iPhone, планшетах iPad и компьютерах Mac. Игра будет эксклюзивом подписки Apple Arcade.

Версия Sid Meier’s Civilization VII для гаджетов Apple получила подзаголовок Arcade Edition и была разработана студией Behaviour Interactive в партнёрстве с Firaxis Games. Новый релиз позволит «взять AAA-игру с ПК в дорогу».

Arcade Edition предложит полноценный игровой опыт (большие и огромные карты будут доступны лишь на устройствах с 8 Гбайт оперативной памяти), адаптированный для iPhone и iPad, а также интуитивное и бесшовное сенсорное управление.

Согласно информации на странице игры в цифровом магазине App Store, Sid Meier’s Civilization VII в Apple Arcade выйдет без поддержки мультиплеера и останется без DLC с других платформ.

Пользователям Sid Meier’s Civilization VII предстоит возглавить одну из доступных цивилизаций, расширять территорию, строить города и чудеса, воевать и сотрудничать, изучать новые технологии и так далее.

Sid Meier’s Civilization VII вышла в феврале 2025 года на PC (Steam, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Series X, S и Nintendo Switch, а в июне добралась до Switch 2. Игра заслужила самые низкие оценки в основной серии и 47 % в сервисе Valve.

sid meier’s civilization vii, firaxis games, 2k, стратегия
