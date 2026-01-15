Бум ИИ продолжает кормить TSMC: прибыль взлетела на 35 %, выручка впервые превысила $100 млрд

Сезон квартальных отчётов в полупроводниковой отрасли традиционно открывает тайваньская компания TSMC, являющаяся крупнейшим контрактным производителем чипов в мире. Её финансовые показатели превзошли ожидания как по итогам прошлого квартала, так и 2025 года в целом. Их динамика в очередной раз подтвердила, что бум ИИ продолжает обеспечивать финансовыми ресурсами производителей чипов.

Если рассматривать квартальную выручку TSMC в долларовом выражении, то она увеличилась в годовом сравнении на 25,5 % до $33,73 млрд. Если учитывать выручку компании в национальной валюте, то прирост окажется несколько ниже — 20,5 %. Впрочем, поскольку 74 % квартальной выручки TSMC получала именно от клиентов, сосредоточенных в Северной Америке, влияние курса доллара США на финансовые итоги периода нельзя недооценивать.

Чистая прибыль TSMC в четвёртом квартале взлетела на 35 % до $16 млрд, обновив рекорд и превысив ожидания рынка. Норма чистой прибыли увеличилась с 43,1 до 48,3 % в годовом сравнении, а по итогам всего 2025 года она выросла с 40,5 до 45,1 %. Общая норма прибыли выросла с 59 до 62,3 % по результатам квартала, по итогам года она увеличилась с 56,1 до 59,9 %.

За четвёртый квартал TSMC успела обработать около 3,96 млн кремниевых пластин в эквивалентном типоразмеру 300 мм выражении. Это на 15,9 % больше, чем в четвёртом квартале 2024 года. В целом за 2025 год компания обработала 15 млн кремниевых пластин, что на 16,3 % больше результата предыдущего года. Весь прошлый год принёс TSMC более чем $122 млрд выручки, что соответствует росту на 35,9 %. Фактически, годовая выручка TSMC впервые превысила $100 млрд. Примечательно, что по итогам года компания понесла рекордные $40,9 млрд капитальных затрат, из которых $11,51 млрд пришлись на четвёртый квартал. В текущем году компания рассчитывает выделить на капитальные затраты от $52 до $56 млрд. Выручка TSMC растёт более чем на 30 % в год уже два года подряд, на аналогичный прирост руководство рассчитывает и в этом году.

Основным источником выручки в четвёртом квартале для TSMC оставались 5-нм чипы (35 %), но их доля последовательно сократилась на два процентных пункта. Одновременно 3-нм изделия увеличили свою долю последовательно с 23 до 28 %, тогда как доля 7-нм продукции в выручке TSMC остаётся на уровне 14 % уже на протяжении года. В совокупности, квартальная выручка компании на 77 % определялась передовыми литографическими технологиями от 7 нм и ниже.

По итогам всего 2025 года 7-нм техпроцесс сократил свою долю с 17 до 14 %, тогда как 5-нм технология выросла с 34 до 36 % выручки, а вот самая прогрессивная 3-нм прибавила сразу с 18 до 24 %. Получается, что в 2024 году выручка TSMC на 69 % определялась передовыми техпроцессами, а к концу 2025 года их доля выросла до 74 %.

С точки зрения платформ сектор высокопроизводительных вычислений (HPC), к которому относятся и разного рода ИИ-чипы, формировал 55 % выручки компании, на долю смартфонов приходилось 32 % выручки. При этом последовательно выручка TSMC на направлении HPC выросла только на 4 %, а вот смартфоны прибавили все 11 %. Потребительская электроника просела на все 22 %, автомобильный сегмент отличился снижением выручки на 1 %. Заметим, что за год до этого на долю HPC приходились 53 % выручки TSMC, а смартфоны могли претендовать на 35 % против нынешних 32 %.

По итогам 2025 года в целом направление HPC увеличило выручку TSMC сразу на 48 % и достигло доли в 58 % против 51 % годом ранее, смартфоны прибавили 11 % и ограничились 29 % выручки (против 35 % годом ранее), а вот автомобильное направление выросло на 34 % до уверенных 5 %. Интернет вещей показал рост выручки на 15 % и показал сопоставимую долю в выручке компании, хотя годом ранее она достигала 6 %.

В географическом разрезе доля Северной Америки в выручке TSMC колеблется возле отметки 74–75 %, причём по итогам года она выросла с 70 до 75 %. Китай по итогам 2025 года сократил свою долю с 11 до 9 %, прочие страны Азиатско-Тихоокеанского региона сократили свою долю с 10 до 9 %, Япония сократила её с 5 до 4 %, а страны Европы, Африки и Ближнего Востока сообща ужались с 4 до 3 %. Подобная динамика объясняется тем, что основная часть потребителей ИИ-чипов сосредоточена на территории США.