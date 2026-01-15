NASA впервые в истории провело экстренную медицинскую эвакуацию экипажа с МКС

Почти по расписанию пилотируемая капсула корабля SpaceX Dragon Crew-11 отстыковалась от Международной космической станции и пошла на спуск. Миссия экипажа прервалась на месяц-два раньше запланированного. Экстренная эвакуация была предпринята по причине ухудшения самочувствия одного из членов экипажа, личность которого агентство не раскрывает. Его состояние остаётся стабильным, однако человеку требуется помощь, которую невозможно оказать на МКС.

Отстыковка произошла сегодня, 15 января 2025 года, в 01:20 по московскому времени (14 января в 17:20 по восточному времени в США). На борту капсулы находился экипаж миссии Crew-11 в составе астронавтов NASA Зены Кардман (Zena Cardman) и Майка Финке (Mike Fincke), астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Кимии Юи (Kimiya Yui) и космонавта «Роскосмоса» Олега Платонова. Капсула благополучно приводнилась в водах Тихого океана в 11:41 мск (в 03:41 по восточному времени в США).

Как сообщили в NASA, по статистике внештатная потребность в медицинской помощи членам экипажа на МКС должна возникать как минимум один раз в три года, однако за 25 лет эксплуатации станции ничего подобного не происходило. В данном случае было решено выполнить экстренную эвакуацию с целью отработки действий ответственных служб, поскольку экипаж миссии Crew-11 почти завершил свою работу на станции и вскоре должен был вернуться на Землю. Непосредственных причин для паники нет, пояснили в агентстве: жизни члена команды ничего не угрожает. Поэтому было решено совместить тренировку с оказанием помощи человеку, от которой ему станет только лучше.

Если бы сегодняшней эвакуации не произошло, то возвращение экипажа Crew-11 на Землю состоялось бы только после прибытия на станцию экипажа Crew-12. Запуск миссии Crew-12 ожидается не ранее 15 февраля 2025 года. До этого события оставалось бы как минимум ещё 30 дней, в течение которых пациент в составе экипажа Crew-11 был бы вынужден терпеть неудобства, связанные с проблемами со здоровьем. Решимость NASA решить ситуацию как можно скорее оказалась оправданной и привела к благополучному исходу.

Между тем на станции осталось всего три человека, двое из которых — россияне. Это Сергей Кудь-Сверчков, который на днях принял командование на МКС, и Сергей Микаев. Третий член экипажа — астронавт NASA Кристофер Уильямс (Christopher Williams). Пожалуй, это наименьший состав экипажа МКС за всё время её эксплуатации.