Император одобряет: всего за месяц более миллиона пользователей Steam добавили Total War: Warhammer 40,000 в список желаемого

Фанаты серии Total War годами мечтали отправиться во вселенную мрачного будущего Warhammer 40,000, и на декабрьской церемонии The Game Awards 2025 эта мечта стала реальностью — студия Creative Assembly анонсировала Total War: Warhammer 40,000. Ажиотаж вокруг проекта не заставил себя долго ждать.

Как сообщил официальный микроблог франшизы, за прошедший с анонса Total War: Warhammer 40,000 месяц уже больше миллиона пользователей сервиса Steam добавили игру в свой список желаемого. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией (прикреплена ниже).

«Что за достижение! Спасибо вам за невероятную поддержку <...> ! Мы безмерно благодарны и невообразимо рады поделиться с вами [новыми подробностями Total War: Warhammer 40,000] в ближайшие месяцы, так что следите за нашими социальными сетями!» — предупредили разработчики.

Игрокам предстоит возглавить одну из легендарных фракций (космодесантники, орки, эльдары, Имперская Гвардия), вести орбитальные бомбардировки, захватывать планеты, вершить судьбы целых миров и применять апокалиптическое оружие, чтобы проложить кровавый путь к господству среди звёзд.

Total War: Warhammer 40,000 создаётся для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Сроков выхода нет, но разработка находится на этапе «преальфы». Обещают обширные инструменты персонализации армии, масштабные и разрушительные тактические сражения, а также текстовый перевод на русский.