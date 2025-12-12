Стратегия галактического масштаба Total War: Warhammer 40,000 отправит игроков вершить судьбы целых миров

Вслед за недавней утечкой британская студия Creative Assembly при поддержке издательства Sega на церемонии The Game Awards 2025 представила амбициозную стратегию в антураже мрачного будущего Total War: Warhammer 40,000.

Игрокам предстоит возглавить одну из легендарных фракций (космодесантники, орки, эльдары, Имперская Гвардия) и одержать победу в разрушительных сражениях, чтобы проложить кровавый путь к господству среди звёзд.

Тотальная война в Total War: Warhammer 40,000 выходит на галактический уровень. Пользователи будут вести орбитальные бомбардировки, захватывать планеты, вершить судьбы целых миров и применять апокалиптическое оружие.

Сопровождавший анонс трёхминутный трейлер демонстрирует первый геймплей Total War: Warhammer 40,000. Обещают обширные инструменты персонализации армии, масштабные тактические сражения и текстовый перевод на русский.

Total War: Warhammer 40,000 создаётся для PC (Steam) и консолей (впервые в истории франшизы) — PS5, Xbox Series X и S. Сроки выхода не называются, но, судя по трейлеру, игра находится на этапе «преальфы».