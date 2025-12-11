Сегодня 11 декабря 2025
Новости Software

Зоркий фанат нашёл доказательство, что Creative Assembly делает Total War: Warhammer 40,000

Creative Assembly готовится представить на церемонии The Game Awards 2025 «новую, захватывающую эру» Total War, и, похоже, следующая большая игра популярной стратегической серии отправит пользователей в мрачное будущее.

Источник изображения: Focus Entertainment

Участник Knavbot с форума Reddit усмотрел на недавней трансляции, приуроченной к 25-летию Total War, указание, что следующей игрой серии станет окружённая слухами Total War: Warhammer 40,000.

Как подметил Knavbot, во время демонстрации разработчиками редактора обновлённого движка Warcore на экране мелькает (момент на 32:42) кадр с названиями файлов. Среди них энтузиаст заметил следующие:

  • 40k_outfield_sheet_01_base_colour;
  • 40k_outfield_sheet_01_material_map;
  • 40k_outfield_sheet_01_normal.
Источник изображения: Creative Assembly

В издании IGN напомнили, что движок Warcore должен позволить Creative Assembly впервые в её истории выпустить игры Total War на консолях. Вероятно, Total War: Warhammer 40,000 стоит ждать не только на PC, но также PS5, Xbox Series X и S.

Слухи о том, что у Creative Assembly в разработке находится Total War: Warhammer 40,000, ходили годами, и на The Game Awards 2025 фанаты, вполне возможно, наконец дождутся официального анонса.

Источник изображения: King Art Games

Примечательно, что аналогичным образом (через названия файлов в ролике) создатели стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War 4 засветили появление в игре примарха легиона Тёмных Ангелов Льва Эль'Джонсона.

Трансляция The Game Awards 2025 стартует 12 декабря в 3:30 по московскому времени. Помимо громких анонсов и мировых премьер, на церемонии ожидается награждение лучших игр уходящего года.

Теги: total war, creative assembly, стратегия
