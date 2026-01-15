Кратосом в сериале God of War от Amazon оказался актёр озвучки Тора из God of War Ragnarok

Amazon MGM Studios и Sony Pictures Television определились с главной звездой сериала God of War по мотивам одноимённой серии фэнтезийных слешеров от Santa Monica Studio. И фанатам франшизы этот актёр уже знаком.

Как стало известно, роль спартанца Кратоса в предстоящем шоу Amazon досталась американскому актёру Райану Хёрсту (Ryan Hurst), наиболее известному по роли Гарри Уинстона (он же Рыжий) в культовом сериале «Сыны анархии».

Фанатам God of War артист лучше всего знаком как голос бога грома и молний Тора в англоязычной версии скандинавского экшена God of War Ragnarok, вышедшего в 2022 году. Тор является первой и единственной ролью Хёрста в видеоиграх.

Официальный микроблог Santa Monica Studio и исполнитель роли Кратоса в God of War и God of War Ragnarok Кристофер Джадж (Christopher Judge) поздравили Хёрста с назначением на роль спартанца в сериале.

«Мы с нетерпением ждём его версии Кратоса. [Хёрст] присоединяется к легендарным [Терренсу Карсону (Terrence C. Carson)] и Кристоферу Джаджу, каждый из которых по-своему сформировал этого персонажа», — подметили в Santa Monica Studio.

Сериал God of War от Amazon будет основываться на God of War образца 2018 года. Игра повествует, как после смерти жены Кратос с сыном Атреем отправляется в путешествие, чтобы развеять её прах с вершины самой высокой горы.

Сроки выхода God of War не уточняются, но шоу уже точно получит два сезона. В настоящее время сериал находится на этапе предварительного производства под руководством шоураннера Роналда Д. Мура (Ronald D. Moore).