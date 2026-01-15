MediaTek представила чип Dimensity 8500 для мощных середнячков — 4 нм, восемь Cortex-A725 и ускоренная на 25 % графика

Компания MediaTek официально представила процессор Dimensity 8500 для мобильных устройств, состоящий исключительно из производительных ядер Cortex-A725. Чип производится с использованием 4-нм техпроцесса TSMC N4P.

В составе Dimensity 8500 используются восемь ядер Cortex-A725. Предшественник Dimensity 8400 также предлагал восемь ядер Cortex-A725, однако, по словам MediaTek, новая модель обеспечивает на 7 % более высокую вычислительную производительность. Кроме того, новый чип поддерживает память LPDDR5X со скоростью до 9600 Мбит/с, что должно увеличить пропускную способность памяти до 12 % по сравнению с предшественником.

Более значительный прирост производительности новый процессор получил со стороны встроенной графики. Новый GPU Mali-G720 MC8 до 25 % быстрее предшественника. При этом новая «встройка» потребляет на 20 % меньше энергии по сравнению с графикой предыдущего поколения. Компания позиционирует Dimensity 8500 как первый процессор в своём сегменте, обеспечивающий «реалистичную трассировку лучей». По словам MediaTek, GPU процессора способен обеспечивать стабильную частоту кадров выше 110 FPS даже на открытом воздухе при температуре 35 °C. Технология Dimensity Multi-Frame Rate, используемая в составе процессора, предназначена для экономии до 30 % энергии во время игр. При этом в MOBA-играх экономия может достигать 37 %. Dimensity 8500 также получил нейронный сопроцессор NPU 880 с поддержкой генеративных ИИ-функций, включая перевод в реальном времени и генерацию изображений. Чип совместим с Dimensity AI Development Kit и всеми основными мировыми большими языковыми моделями (LLM).

Для Dimensity 8500 заявлен набор инструментов обработки изображений с поддержкой ИИ, включая алгоритм AI Ultra-Clear Telephoto Algorithm, семантическую сегментацию, а также удаление отражений и бликов с помощью ИИ. Кроме того, поддерживается запись видео 4K HDR кинематографического качества, нулевая задержка срабатывания затвора и автофокусировка с фазовым детектированием на уровне всех пикселей.

Наконец, для Dimensity 8500 заявлена поддержка сетей 5G со скоростью загрузки до 5,17 Гбит/с и работа с двумя SIM-картами. Также чип поддерживает технологию UltraSave 3.0+ для снижения энергопотребления при активном использовании сетевого подключения.