Власти США похоронили миссию по доставке образцов Марса на Землю — Китай может сделать это первым

Неделей ранее нижняя палата Конгресса США проголосовала за сокращение будущего бюджета NASA. Прежде всего под нож пошла грандиозная программа Mars Sample Return (MSR) по возвращению образцов с Марса на Землю, которые уже собрал там марсоход Perseverance. Фактически это означает отказ в обозримом будущем от миссии и проигрыш Китаю в марсианской гонке.

Миссия Mars Sample Return была задумана в 2011 году как кульминация первого этапа масштабного изучения Марса. Более того, марсоходы Curiosity и Perseverance собрали доказательную базу существования в прошлом длительного водного периода на Красной планете. Это означает, что на Марсе с большой вероятностью могла возникнуть и развиваться как минимум микробная жизнь. Провести настолько точные исследования образцов породы непосредственно на Марсе, чтобы узнать об этом наверняка, невозможно. Поэтому Perseverance тщательно отобрал образцы из разных мест планеты по своему маршруту, чтобы учёные могли судить об истории Марса в масштабе.

По мере проработки миссии Mars Sample Return её бюджет вырос до $11 млрд. При этом все необходимые технологии для её осуществления ещё предстояло разработать. Это означало, что бюджет продолжал бы расти дальше. Просто закрыть проект было сложно — США в лице NASA снизили бы свой престиж в глазах мировой общественности и особенно в глазах Китая. Пересмотр архитектуры миссии снизил бюджет до $7 млрд. Но на этом вряд ли всё закончилось бы. Поэтому в свете экономии Конгресс решил сократить финансирование NASA по программе возврата образцов до уровня поддержки отдельных направлений — до проработки технологий, не требуя реализации полномасштабной миссии.

Похоже, первыми на Землю образцы с Марса доставят китайцы. Это должно произойти в начале 2030-х годов. Отправка для этого роботизированной платформы планируется в 2028 году. Эта миссия будет скромной, если её сравнивать с Mars Sample Return. Вместо тщательно отобранных образцов по длинному маршруту, как это сделал Perseverance, китайская платформа соберёт образцы только в месте спуска. Это сильно ограничит набор данных для изучения истории Марса, хотя сама по себе и по своим научным последствиям даже такая миссия станет великим достижением человечества.

В то же время можно ожидать, что соблазнительно собранные Perseverance образцы на Марсе будут привлекать внимание крупных аэрокосмических компаний. Та же Lockheed Martin обещает доставить образцы самостоятельно всего за $3 млрд, обещая покрыть всё что свыше из своего кармана. Поэтому остаётся вероятность, что на Марс, в том или ином виде, может быть организована коммерческая миссия по возврату образцов на Землю.