Сегодня 15 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Власти США похоронили миссию по доставке...
реклама
Новости Hardware

Власти США похоронили миссию по доставке образцов Марса на Землю — Китай может сделать это первым

Неделей ранее нижняя палата Конгресса США проголосовала за сокращение будущего бюджета NASA. Прежде всего под нож пошла грандиозная программа Mars Sample Return (MSR) по возвращению образцов с Марса на Землю, которые уже собрал там марсоход Perseverance. Фактически это означает отказ в обозримом будущем от миссии и проигрыш Китаю в марсианской гонке.

Элементы программы. Источник изображения: NASA

Планируемые элементы (этапы) программы Mars Sample Return. Источник изображения: NASA

Миссия Mars Sample Return была задумана в 2011 году как кульминация первого этапа масштабного изучения Марса. Более того, марсоходы Curiosity и Perseverance собрали доказательную базу существования в прошлом длительного водного периода на Красной планете. Это означает, что на Марсе с большой вероятностью могла возникнуть и развиваться как минимум микробная жизнь. Провести настолько точные исследования образцов породы непосредственно на Марсе, чтобы узнать об этом наверняка, невозможно. Поэтому Perseverance тщательно отобрал образцы из разных мест планеты по своему маршруту, чтобы учёные могли судить об истории Марса в масштабе.

По мере проработки миссии Mars Sample Return её бюджет вырос до $11 млрд. При этом все необходимые технологии для её осуществления ещё предстояло разработать. Это означало, что бюджет продолжал бы расти дальше. Просто закрыть проект было сложно — США в лице NASA снизили бы свой престиж в глазах мировой общественности и особенно в глазах Китая. Пересмотр архитектуры миссии снизил бюджет до $7 млрд. Но на этом вряд ли всё закончилось бы. Поэтому в свете экономии Конгресс решил сократить финансирование NASA по программе возврата образцов до уровня поддержки отдельных направлений — до проработки технологий, не требуя реализации полномасштабной миссии.

Похоже, первыми на Землю образцы с Марса доставят китайцы. Это должно произойти в начале 2030-х годов. Отправка для этого роботизированной платформы планируется в 2028 году. Эта миссия будет скромной, если её сравнивать с Mars Sample Return. Вместо тщательно отобранных образцов по длинному маршруту, как это сделал Perseverance, китайская платформа соберёт образцы только в месте спуска. Это сильно ограничит набор данных для изучения истории Марса, хотя сама по себе и по своим научным последствиям даже такая миссия станет великим достижением человечества.

В то же время можно ожидать, что соблазнительно собранные Perseverance образцы на Марсе будут привлекать внимание крупных аэрокосмических компаний. Та же Lockheed Martin обещает доставить образцы самостоятельно всего за $3 млрд, обещая покрыть всё что свыше из своего кармана. Поэтому остаётся вероятность, что на Марс, в том или ином виде, может быть организована коммерческая миссия по возврату образцов на Землю.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китайский марсоход собрал улики в пользу неожиданно длительного существования водоёмов на Марсе
Марсианский ровер Perseverance приблизился к обновлению рекорда пробега по поверхности другой планеты
Роботы исчерпали себя — на исследование Марса придётся отправлять людей, заявили учёные
Intel успокоила: запасов памяти у производителей ноутбуков хватит на 9–12 месяцев
Intel возвращает доверие инвесторов: акции компании приблизились к максимуму с 2023 года
Роботы выгоднее людей: доставка «Яндекса» на роверах обходится до 66 % дешевле курьеров
Теги: nasa, марс, образцы
nasa, марс, образцы
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.