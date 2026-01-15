Сегодня 15 января 2026
Платный браузер Opera One R3 получил «острова вкладок», звуковые темы и многое другое

Представив месяц назад платный браузер с искусственным интеллектом Opera Neon, норвежский разработчик решил продолжить «традицию постепенно улучшать браузер и возрождать его каждый год» — новый флагманский продукт получил название Opera One R3.

Источник изображений: opera.com

Одним из наиболее интересных нововведений стала функция «острова́ вкладок» — автоматизированный вариант дебютировавшей в Opera One возможности группировать вкладки. Пользователи могут присваивать каждому «острову» уникальное имя и помечать его одним из девяти доступных цветов. Это поможет как при обычном веб-сёрфинге, так и при работе над сложными проектами.

Opera One R3 включает движок ИИ-агента Opera Neon, благодаря которому производительность в задачах ИИ повышается на величину до 20 %. Встроенный в Opera ИИ может взаимодействовать с «островами» вкладок и давать зависимые от контекста ответы, не смешивая информацию из разных групп; он также понимает содержимое роликов на YouTube и позволяет задавать вопросы о нём.

В Opera One R3 добавились новые динамические темы: Radiance, Orbit и Sonic. Первые две меняют оформление браузера и включают собственные звуковые схемы, а разработанная совместно со Spotify тема Sonic реагирует на композиции, которые играет встроенный в Opera плеер. Отмечается глубокая интеграция с сервисами Google — из боковой панели открывается доступ к Gmail и «Google Календарю». Пользователи браузера могут записаться в программу тестирования и первыми получать доступ к новым функциям Opera, например, к разделению экрана на четыре части.

