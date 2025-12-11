Opera взялась за старое: ИИ-браузер Neon стал общедоступным и платным — $20 в месяц

Спустя более чем полгода тестирования компания Opera выпустила окончательную и общедоступную версию браузера Neon с расширенными функциями искусственного интеллекта. За работу с этим браузером разработчик просит $19,90 в месяц.

Opera анонсировала Neon в мае этого года, а в сентябре открыла к нему доступ для избранных пользователей. Подобно другим ИИ-браузерам, таким как Perplexity Comet, OpenAI Atlas и Dia от The Browser Company, Neon может похвастаться интегрированным в интерфейс чат-ботом с ИИ. Этому чат-боту можно задавать вопросы об открытых страницах, использовать его для создания мини-приложений и генерации видео, а также поручать ему выполнение задач. В качестве контекста он использует историю браузера; можно запросить у него подробности о просмотренном накануне видео на YouTube, а также о прочитанной ранее статье.

Для повторяющихся задач можно создавать «карточки»; есть интеллектуальный агент для поиска информации, который предложит подробные сведения по любой теме. Есть функция организации вкладок «Задачи» — рабочие пространства со вкладками и чат-ботами. Подписчики могут работать с флагманскими моделями Google Gemini 3 Pro, Veo 3.1, Nano Banana Pro и OpenAI GPT-5.1; предлагается доступ к сообществу Opera в Discord и к разработчикам.

«Opera Neon — продукт для людей, которые первыми хотят опробовать новейшие ИИ-технологии. Это проект, который развивается быстро, а значительные обновления выходят каждую неделю. Ранее мы работали над ним при поддержке сообщества, и теперь с радостью открываем доступ к нему для широкой аудитории», — заявил исполнительный вице-президент по браузерам в Opera Кристиан Колондра (Krystian Kolondra). Другие браузеры компании, в том числе Opera One, Opera GX и Opera Air, предлагают бесплатные функции ИИ, напомнили в компании.

Заметим, что изначально браузер Opera, а также мобильные Opera Mini и Opera Mobile распространялись платно, но в 2005 первые два стали бесплатными, а Opera Mobile подешевел до нуля в 2010 году.