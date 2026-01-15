Существующие функции Samsung Galaxy AI останутся бесплатными — платить придётся за новые

Выпущенные в последние годы смартфоны и планшетные компьютеры Samsung часто комплектуются функциями искусственного интеллекта. Ранее производитель предупреждал, что с января 2026 года некоторые из них могут стать платными, но теперь ситуация прояснилась: существующими можно будет пользоваться, как и прежде, а вот за новые могут взиматься деньги.

Когда Samsung впервые представила пакет Galaxy AI, в пояснении значилось, что «использование функций ИИ бесплатно до 2025 года». Теперь корейская компания обновила информацию на сайте — это случилось после 1 января 2026 года, и новая формулировка гласит: «Предоставляемые Samsung базовые функции Galaxy AI бесплатны». Список включает в себя Audio Eraser, Bixby, Browsing Assist, Call Assist, Drawing Assist, Health Assist, Interpreter, Note Assist, Now Brief, Photo Ambient, Photo Assist, Transcript Assist и Writing Assist. Эти сервисы значатся в разделе «Передовой интеллект» условий обслуживания Samsung. Речь идёт о большинстве функций, работающих на смартфонах производителя, за исключением тех, что предоставляют сторонние службы, в том числе Google Gemini.

Компания не берётся утверждать, что сервисы сторонних поставщиков останутся бесплатными навсегда, потому что не контролирует их; с другой стороны, ничто не указывает, что и Google намеревается взимать за них плату. И это не значит, что бесплатными будут новые функции Samsung Galaxy AI — производитель оставляет за собой право сделать платными «расширенные функции или новые услуги» в будущих выпусках.

В июле представитель Samsung подтвердил, что компания не намерена взимать плату за функции, «предоставляемые по умолчанию», но формулировка в официальных материалах обновилась впервые. Производитель также впервые перечислил все функции, которые точно останутся бесплатными.