Вышел Wine 11 — запуск Windows-приложений и игр в Linux и macOS стал почти «родным»

Wine — акроним от Wine Is Not an Emulator («Wine — это не эмулятор») — это мощный инструмент (слой совместимости), позволяющий запускать 16-битные, 32-битные и 64-битные Windows-приложения на Linux и других POSIX-совместимых операционных системах. 13 января вышла одиннадцатая версия Wine, в которой устранено разделение между 32-битными и 64-битными исполняемыми файлами Windows. Также эта версия поддерживает примитив синхронизации ядра NT (NTSync).

Начиная с Wine 11, отдельных команд wine32 и wine64 больше не существует: есть единая команда wine, которая сама определяет необходимые параметры. Wine 11 больше не использует 32-битные библиотеки. В ОС, которые всё ещё поддерживают 32-битные библиотеки, таких как большинство распространённых дистрибутивов Linux, размер Wine 11 стал заметно меньше, при этом Wine полноценно работает в ОС, которые отказались от поддержки 32-битных библиотек.

Функция NTSync была представлена ​​в ядре 6.14 в марте 2025 года и добавляет в ядро ​​Linux совместимые с Windows NT примитивы синхронизации в дополнение к собственному системному вызову futex(). NTSync представляет собой довольно необычное дополнение к ядру Linux, поскольку не приносит никакой пользы нативным программам Linux — оно просто улучшает производительность исполняемых файлов Windows, работающих через Wine.

Собственные методы Linux прекрасно работают для нативных приложений, но ядро ​​Windows NT имеет три различных типа вызовов синхронизации. Эмуляция их с потерей быстродействия в пользовательском программном обеспечении возможна, но новое устройство /dev/ntsync предлагает быстрые, совместимые с ядром NT вызовы. NTSync будет работать и на более старых ядрах, правда с некоторым проигрышем в быстродействии.

Инструмент Wine сам по себе является программой для x86, но может работать и на процессорах с другой архитектурой. На Arm64 Linux он может использовать FEX-Emu для трансляции с x86 на Arm. Отдельный проект под названием Hangover объединяет Wine и FEX-Emu, позволяя устанавливать и запускать программы Windows для x86 на Arm64 Linux. Он также может запускать бинарные файлы Windows Arm64 на x86-64 Linux, если пользователю по какой-то странной причине это понадобится. На системах Arm64 изменение размера страницы управления памятью является параметром компиляции ядра Linux и его невозможно изменить «на лету». Wine 11 может обойти это ограничение, имитируя разные размеры страниц.

На компьютерах Mac с процессорами Apple Silicon Wine 11 использует динамический двоичный транслятор Rosetta 2, разработанный Apple для совместимости приложений между различными архитектурами набора команд. Благодаря этому обеспечивается оптимизация работа Windows-приложений без потери производительности. Название «Розетта» является отсылкой к Розеттскому камню — артефакту, который позволил перевести египетские иероглифы.

Как и в предыдущей версии, Wine 11 обеспечивает вывод текста через Wayland (протокол для организации графического сервера в Linux и других UNIX-подобных операционных системах), если он доступен, но теперь Wine 11 умеет обрабатывать буфер обмена в Wayland. При этом Wine 11 по-прежнему работает с X11 и теперь нативно обрабатывает такие команды, как переключение в полноэкранный режим. Улучшена поддержка Direct3D, и Wine 11 может использовать нативное декодирование видео H.264 с помощью Vulkan. Улучшена обработка SCSI, сканирования, джойстиков и геймпадов, включая обратную связь по усилию, а также внесено множество других, менее заметных изменений.

Эксперты The Register протестировали официальные пакеты Wine 11.0 на последней версии Ubuntu 25.10 под GNOME с использованием Wayland. По их отзывам, «всё работало отлично», им без проблем удалось установить и запустить 32-битные программы просмотра Microsoft Word и Microsoft Excel из центра загрузки устаревших обновлений. 64-битная версия программы просмотра изображений IrfanView также установилась и запустилась с первого раза. Исследователи отметили, что пакеты WineHQ устанавливались в /opt/wine-stable и не добавляли символические ссылки на /usr/bin, но после их ручного добавления приложения запускались без проблем.

Хотя на создание Wine 1.0 потребовалось 15 лет, сейчас проект ежегодно выпускает новые основные версии, и акцент смещается с базовой совместимости на интеграцию и производительность. Конечно Wine не идеален – например, не умеет устанавливать приложения из Microsoft Store, но это реальное, готовое и бесплатное решение, которое, к тому же, не требует лицензию Windows.

Загрузки Wine 11 уже доступны для Linux и macOS, порт для FreeBSD должен появится в ближайшее время.