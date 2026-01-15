Сегодня 15 января 2026
США вслед за Россией и Китаем пообещали построить атомную электростанцию на Луне

NASA и Министерство энергетики США подтвердили совместные планы создать на Луне атомную электростанцию для обслуживания баз постоянного присутствия на спутнике. Технико-экономическое обоснование проекта уже готово, осталось подготовить конструкторскую документацию, что ожидается к 2030 году. Сроки реализации проекта на Луне остаются неизвестными, но могут совпасть с российско-китайскими — это вторая половина 30-х годов.

Источник изображения: NASA

Отметим, во всех случаях речь идёт о ядерных реакциях деления, хорошо известных и давно используемых в реакторах АЭС. Подобный источник энергии позволит обеспечить стабильное электроснабжение лунных баз и научного оборудования, что является критически важным для долгосрочного пребывания людей на спутнике, а также для роботизированных лунных миссий. Реактор должен работать независимо от солнечного света и лунной ночи, продолжительность которой достигает примерно 14 земных суток.

Проект получил название Fission Surface Power. Начало его реализации станет возможным после разработки полного пакета документации, а также, возможно, после испытаний прототипов в наземных условиях. В рамках программы предполагается создание полностью автономного реактора мощностью около 40 кВт, способного функционировать в течение многих лет без перезагрузки топлива и обслуживания.

Главной технической сложностью проекта является отсутствие на Луне атмосферы, что не позволит использовать для охлаждения реактора традиционные решения в виде водяного контура. Собственно, воды в достаточном количестве там тоже нет и не предвидится. Кроме того, реактор должен быть устойчив к экстремальным температурным перепадам, интенсивной радиации и крайне прилипчивой лунной пыли. Степень автономности и отказоустойчивости также должна быть чрезвычайно высокой, поскольку ремонт или вмешательство человека в работу систем на Луне будут крайне затруднены.

NASA рассматривает данный проект как стратегический шаг к долгосрочному присутствию человека на Луне и последующему освоению Марса. Надёжный источник энергии откроет возможности для строительства лунной инфраструктуры, добычи ресурсов, проведения научных исследований и создания новых типов оборудования. Также реакторы на Луне могут рассматриваться как инструмент для захвата территорий. Работа АЭС предусматривает наличие контура безопасности, пересекать который никто не имеет права. В случае баланса сил противников достаточно будет «понатыкать» на Луне побольше своих реакторов, чтобы геополитические конкуренты не могли претендовать на эти территории.

реакторы, аэс, луна, nasa
