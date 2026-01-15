Сегодня 15 января 2026
Tesla запустила первый в США завод по переработке лития из руды — Маск назвал его «лицензией на печать денег»

Днями компания Tesla опубликовала первое видео о собственном перерабатывающем комплексе в США — первом на территории страны предприятии по добыче лития из руды. «Это как лицензия на печать денег», — сказал однажды глава компании Илон Маск, когда призывал других последовать этому примеру. Что ещё более важно, новое производство в значительной степени экологически чище, чем это было возможно в прошлом.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Отдельного восхищения заслуживает и тот факт, что завод был построен менее чем за два года. Заливка фундамента началась в 2023 году, а активная работа предприятия стартовала в конце 2025 года. Впрочем, в компании не сообщили, когда переработка выйдет на полную мощность и как обстоят дела с масштабированием. Обычно именно эти этапы становятся самыми проблемными в проектах такого рода.

Переработка литийсодержащей руды в гидроксид лития производится в районе Корпус-Кристи, штат Техас. Производственный процесс на заводе принципиально отличается от традиционных методов: вместо кислотного обжига используется выщелачивание с последующей кристаллизацией, что сводит к минимуму образование токсичных побочных продуктов. Исходное сырьё — сподумен, твёрдая руда с содержанием лития — проходит через печь, охладитель и дальнейшую обработку, после которой получается гидроксид лития «аккумуляторного качества». Побочный продукт состоит из песка и известняка (алюмосиликатов) и может использоваться в строительстве в качестве наполнителя для бетона.

Начало добычи и переработки литийсодержащей руды в конечный продукт непосредственно в США для производства литиевых аккумуляторов является серьёзным шагом в сторону снижения импорта этого сырья, который в значительной степени контролируется Китаем. Вероятно, до полной независимости пройдёт ещё немало лет, но с чего-то начинать всё же необходимо.

Источник:

добыча ресурсов, литий, tesla
