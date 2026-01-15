Сегодня 15 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Боевик Гоблин Стикс стал жертвой ограбления — E...
реклама
Новости Software

Гоблин Стикс стал жертвой ограбления — Epic Games Store устроил раздачу Styx: Master of Shadows и Styx: Shards of Darkness

В преддверии февральского релиза Styx: Blades of Greed у пользователей Epic Games Store появилась возможность бесплатно ознакомиться с прошлыми играми серии фэнтезийных стелс-экшенов от французской Cyanide Studio.

Источник изображения: Steam (makseemy)

Источник изображения: Steam (makseemy)

Сегодня, 15 января, в цифровом магазине Epic Games Store стартовала раздача Styx: Master of Shadows и Styx: Shards of Darkness с хитроумным гоблином Стиксом (он же самопровозглашённый мастер скрытности) в главной роли.

Styx: Master of Shadows и Styx: Shards of Darkness не стали любимицами критиков (71 % и 72 % на Metacritic соответственно), но заслужили «очень положительные» отзывы от пользователей Steam — 83 % у первой игры, 84 % у второй.

Источник изображения: Epic Games Store

Источник изображения: Epic Games Store

Официальный микроблог серии от лица Стикса эмоционально прокомментировал раздачу: «Ребята, тревога, меня грабят! И мне ли не знать, ведь я обычно провожу ограбление!»

«Величайший гоблин на свете, а раздают как последнюю мелочь. По крайней мере, крестьяне наконец будут готовы к Blades of Greed», — нашёл Стикс светлую сторону в сложившейся ситуации.

Источник изображения: Epic Games Store

Источник изображения: Epic Games Store

Чтобы стать обладателем бесплатных копий Styx: Master of Shadows и Styx: Shards of Darkness в EGS, нужно перейти на страницу каждой игры и нажать на кнопку «Получить» — региональными ограничениями раздача не сопровождается.

Styx: Blades of Greed поступит в продажу 19 февраля для PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S — предзаказы уже стартовали. Одновременно с этим в сервисе Valve вышла временная демоверсия игры.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Гоблинский стелс-экшен Styx: Blades of Greed получил временную демоверсию, а в российском Steam стартовали предзаказы
«Выглядит чертовски хорошо»: фанаты остались в восторге от 9 минут геймплея гоблинского стелс-экшена Styx: Blades of Greed
Грандиозное возвращение мастера скрытности Стикса откладывается на 2026 год — дата выхода и новый трейлер Styx: Blades of Greed
«Отделите правду от слухов»: Square Enix подтвердила дату презентации следующей Life is Strange
Sony удалила из PS Store более тысячи «мусорных» игр — все они принадлежали одному издателю
Надёжный инсайдер рассказал, когда Ubisoft наконец анонсирует окружённый слухами ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag
Теги: styx: master of shadows, styx: shards of darkness, cyanide studio, epic games store, epic games
styx: master of shadows, styx: shards of darkness, cyanide studio, epic games store, epic games
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.