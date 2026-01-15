Гоблин Стикс стал жертвой ограбления — Epic Games Store устроил раздачу Styx: Master of Shadows и Styx: Shards of Darkness

В преддверии февральского релиза Styx: Blades of Greed у пользователей Epic Games Store появилась возможность бесплатно ознакомиться с прошлыми играми серии фэнтезийных стелс-экшенов от французской Cyanide Studio.

Сегодня, 15 января, в цифровом магазине Epic Games Store стартовала раздача Styx: Master of Shadows и Styx: Shards of Darkness с хитроумным гоблином Стиксом (он же самопровозглашённый мастер скрытности) в главной роли.

Styx: Master of Shadows и Styx: Shards of Darkness не стали любимицами критиков (71 % и 72 % на Metacritic соответственно), но заслужили «очень положительные» отзывы от пользователей Steam — 83 % у первой игры, 84 % у второй.

Официальный микроблог серии от лица Стикса эмоционально прокомментировал раздачу: «Ребята, тревога, меня грабят! И мне ли не знать, ведь я обычно провожу ограбление!»

«Величайший гоблин на свете, а раздают как последнюю мелочь. По крайней мере, крестьяне наконец будут готовы к Blades of Greed», — нашёл Стикс светлую сторону в сложившейся ситуации.

Чтобы стать обладателем бесплатных копий Styx: Master of Shadows и Styx: Shards of Darkness в EGS, нужно перейти на страницу каждой игры и нажать на кнопку «Получить» — региональными ограничениями раздача не сопровождается.

Styx: Blades of Greed поступит в продажу 19 февраля для PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S — предзаказы уже стартовали. Одновременно с этим в сервисе Valve вышла временная демоверсия игры.