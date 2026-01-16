Сегодня 16 января 2026
Разработчик AR-очков Xreal подал иск к конкурирующей Viture за нарушение патентных прав

Как отмечает The Verge, верным признаком перехода очков дополненной реальности в категорию массовых продуктов может служить повышение активности в сфере патентных споров между участниками рынка. Недавно компания Xreal обвинила в суде конкурирующую Viture в нарушении своих прав на интеллектуальную собственность в технологической сфере.

Источник изображения: Xreal

Предметом спора является оптическая технология, которая позволяет улучшить качество изображения и расширить поле зрения для легковесных устройств дополненной реальности. По мнению истца, сразу несколько продуктов марки Viture нарушают его права на интеллектуальную собственность: Viture Pro, Luma Pro и Luma Ultra. В ноябре суд в Германии уже встал на сторону Xreal в схожем патентном споре. В результате Viture лишилась права продажи своих очков дополненной реальности в девяти странах Евросоюза.

Подобные прецеденты становятся всё более частыми. Компания Meta Platforms, развивающая собственную линейку очков дополненной реальности в сотрудничестве с маркой Ray-Ban, в конце прошлого года столкнулась с двумя патентными претензиями. Одна из них имела отношение к методу управления устройством при помощи жестов. Другая претензия имеет отношение к технологиям искусственного интеллекта и записи в очках Ray-Ban. Кроме того, держатель патентов IngenioSpec потребовал от Комиссии по международной торговле США запретить продажу в стране продукцию сразу нескольких компаний: Even Realties, Brilliant Labs и Halliday.

По мнению экспертов, рост активности в этой сфере говорит о росте рынка подобных устройств и увеличении его коммерческого потенциала. Умные очки достигают определённой технологической зрелости и готовятся начать своё распространение на массовом рынке, поэтому производителям и разработчикам важно своевременно защитить свои коммерческие интересы. Xreal, кроме того, собирается сотрудничать с Google, а потому считает важным устранить конкурентов, предположительно несправедливо использующих её интеллектуальную собственность.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: xreal, умные очки, ar-очки, патентный спор, носимая электроника
