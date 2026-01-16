Сегодня 16 января 2026
Meta✴ закрывает рабочие пространства Workrooms в своей метавселенной

Незадолго до того, как Facebook сменила название на Meta Platforms несколько лет назад, гендиректор компании Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) представил широкой публике Horizon Workrooms — виртуальные пространства для совместной работы. Теперь же Meta объявила о закрытии этого проекта.

Источник изображения: Meta

Источник изображения: Meta

«Meta приняла решение прекратить поддержку Workrooms в качестве отдельного приложения с 16 февраля 2026 года», — говорится в сообщении компании на одной из страниц поддержки продукта.

В дополнение к этому Meta объявила, что больше не будет позиционировать свои гарнитуры и программное обеспечение как услугу для бизнеса. «Мы прекращаем продажи управляемых сервисов Meta Horizon и версий товаров Meta Quest для бизнеса с 20 февраля 2026 года», — сказано в новом сообщении Meta.

Недавно Meta объявила об увольнении 10 % сотрудников подразделения Reality Labs, т.е. более 1000 человек. На этом фоне становится всё более очевидным, что Цукерберг изменил своё мнение о том, что на самом деле означает слово «метавселенная». Мобильные технологии и умные очки, вероятно, всё ещё относятся к метавселенной в его понимании, но про виртуальную реальность уже нельзя сказать это же с полной уверенностью.

Сначала стало известно, что в результате сокращений в Meta полностью закрылись не без труда созданные три студии разработки VR-игр, после того как ещё одна закрылась в 2024 году. Вместе с этим компания отказалась от дальнейшей разработки своего фирменного фитнес-приложения для VR Supernatural, а также фактически распустила студию, стоявшую за игрой Batman: Arkham Shadow.

Вероятно, теперь Meta сконцентрируется на том, чтобы перенести некоторые возможности Horizon и инструменты для создания контента на мобильные устройства. По данным источника, компания продолжит развивать метавселенную, но с фокусом на смартфоны вместо гарнитур, обеспечивающих полное погружение в виртуальное пространство. Также отметим, что управляемые сервисы Meta Horizon останутся доступными для действующих клиентов до 4 января 2030 года.

Источник:

me, horizon workrooms, виртуальная реальность
