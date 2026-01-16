ASRock представила серию материнских плат Rock на чипсетах AMD B850 и Intel B860

Компания ASRock представила новую серию материнских плат Rock. В её рамках производитель анонсировал несколько моделей на чипсете AMD B850 для процессоров AMD, а также на чипсете Intel B860 для процессоров Core Ultra 200.

Среди новинок заявлены модели B850 Rock WiFi 7, B850M Rock WiFi, B860 Rock WiFi 7 и B860M Rock WiFi. ASRock позиционирует платы как массовые решения для самостоятельной сборки ПК. Платы оснащены поддержкой Wi-Fi, 2,5-Гбит сетевыми интерфейсами и PCIe 5.0. Все модели имеют предустановленную защиту панели разъёмов ввода/вывода.

Модель B850 Rock WiFi 7 в формате ATX предназначена для процессоров Ryzen 9000, 8000 и 7000. Для платы заявлены 13-фазная подсистема питания VRM (схема 9+2+1), четыре слота для памяти DDR5 с поддержкой ОЗУ DDR5-8000+ (через разгон), слот PCIe 5.0 x16 и два M.2 для NVMe-накопителей (один PCIe 5.0, другой — PCIe 4.0).

Модель B850M Rock WiFi представляет собой вариацию в формате Micro-ATX. Производитель заявляет для неё два слота DDR5 с поддержкой памяти DDR5-8200+ (через разгон), один PCIe 5.0 x16, два M.2 для NVMe-накопителей (один PCIe 5.0, другой — PCIe 4.0), а также поддержку Wi-Fi 6E.

ASRock также выделяет в платах серии B850 Rock использование BIOS ROM размером 64 Мбайт для поддержки будущих процессоров для платформы AM5 через последующие обновления прошивки.

Модель B860 Rock WiFi 7 с процессорным разъёмом LGA 1851 тоже выполнена в формате ATX. Плата предназначена для процессоров Core Ultra 200. Она предлагает четыре слота DDR5 (включая CUDIMM) с поддержкой памяти до DDR5-8666+ (через разгон), один PCIe 5.0 x16, три M.2 для NVMe-накопителей (один PCIe 5.0 и два PCIe 4.0), а также поддержку Wi-Fi 7.

Модель B860M Rock WiFi выполнена в формате Micro-ATX. Она получила два слота для памяти DDR5 с поддержкой DDR5-8333+ (через разгон), два M.2 для NVMe-накопителей (один PCIe 5.0, другой — PCIe 4.0) и поддержку Wi-Fi 6E. ASRock также отмечает у неё наличие заднего разъёма USB 3.2 Gen2x2 Type-C.

Доступность плат зависит от региона. Производитель не озвучил рекомендованные цены на представленные платы серии Rock.