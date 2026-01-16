Сегодня 16 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости материнские платы ASRock представила серию материнских пла...
реклама
Новости Hardware

ASRock представила серию материнских плат Rock на чипсетах AMD B850 и Intel B860

Компания ASRock представила новую серию материнских плат Rock. В её рамках производитель анонсировал несколько моделей на чипсете AMD B850 для процессоров AMD, а также на чипсете Intel B860 для процессоров Core Ultra 200.

Источник изображений: ASRock

Источник изображений: ASRock

Среди новинок заявлены модели B850 Rock WiFi 7, B850M Rock WiFi, B860 Rock WiFi 7 и B860M Rock WiFi. ASRock позиционирует платы как массовые решения для самостоятельной сборки ПК. Платы оснащены поддержкой Wi-Fi, 2,5-Гбит сетевыми интерфейсами и PCIe 5.0. Все модели имеют предустановленную защиту панели разъёмов ввода/вывода.

Модель B850 Rock WiFi 7 в формате ATX предназначена для процессоров Ryzen 9000, 8000 и 7000. Для платы заявлены 13-фазная подсистема питания VRM (схема 9+2+1), четыре слота для памяти DDR5 с поддержкой ОЗУ DDR5-8000+ (через разгон), слот PCIe 5.0 x16 и два M.2 для NVMe-накопителей (один PCIe 5.0, другой — PCIe 4.0).

Модель B850M Rock WiFi представляет собой вариацию в формате Micro-ATX. Производитель заявляет для неё два слота DDR5 с поддержкой памяти DDR5-8200+ (через разгон), один PCIe 5.0 x16, два M.2 для NVMe-накопителей (один PCIe 5.0, другой — PCIe 4.0), а также поддержку Wi-Fi 6E.

ASRock также выделяет в платах серии B850 Rock использование BIOS ROM размером 64 Мбайт для поддержки будущих процессоров для платформы AM5 через последующие обновления прошивки.

Модель B860 Rock WiFi 7 с процессорным разъёмом LGA 1851 тоже выполнена в формате ATX. Плата предназначена для процессоров Core Ultra 200. Она предлагает четыре слота DDR5 (включая CUDIMM) с поддержкой памяти до DDR5-8666+ (через разгон), один PCIe 5.0 x16, три M.2 для NVMe-накопителей (один PCIe 5.0 и два PCIe 4.0), а также поддержку Wi-Fi 7.

Модель B860M Rock WiFi выполнена в формате Micro-ATX. Она получила два слота для памяти DDR5 с поддержкой DDR5-8333+ (через разгон), два M.2 для NVMe-накопителей (один PCIe 5.0, другой — PCIe 4.0) и поддержку Wi-Fi 6E. ASRock также отмечает у неё наличие заднего разъёма USB 3.2 Gen2x2 Type-C.

Доступность плат зависит от региона. Производитель не озвучил рекомендованные цены на представленные платы серии Rock.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ASRock стала производителем СЖО и анонсировала сразу несколько линеек
ASRock представила массивную Radeon RX 9070 XT Taichi White с цветным экраном и белым текстолитом
ASRock выпустила материнскую плату H610M COMBO с дополнительными слотами для памяти DDR4
Asus увеличила UEFI ROM на AM5-платах до 64 Мбайт — туда поместится даже драйвер Wi-Fi
Asus представила плату ROG Crosshair X870E Glacial с огромным экраном и скрытыми PCIe, а также ROG Crosshair X870E Dark Hero
MSI показала оверклокерскую плату MEG X870E UNIFY-X MAX, которая выжмет из Ryzen максимум
Теги: asrock, amd b850, intel b860, материнские платы
asrock, amd b850, intel b860, материнские платы
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.