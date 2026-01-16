Valve раскрыла полное расписание фестивалей и распродаж Steam до конца 2026 года

Компания Valve не стала откладывать дело в долгий ящик и уже в январе объявила, какие официальные мероприятия и распродажи пройдут в цифровом магазине Steam на протяжении второй половины 2026 года.

Представленное прошлым летом расписание на первую половину 2026 года осталось без изменений и приведено ниже:

фестиваль детективов — с 12 по 19 января;

фестиваль настольных игр — с 26 января по 2 февраля;

фокус-фестиваль печатания — с 5 по 9 февраля;

фестиваль сражений между игроками — с 9 по 16 февраля;

фокус-фестиваль игр про лошадей — с 19 по 23 февраля;

февральский фестиваль «Играм быть» — с 23 февраля по 2 марта;

фестиваль башенной защиты — с 9 по 16 марта;

весенняя распродажа Steam — с 19 по 26 марта;

фестиваль дома и интерьера — с 30 марта по 6 апреля;

фокус-фестиваль поиска предметов — с 9 по 13 апреля;

фестиваль Средневековья — с 20 по 27 апреля;

фестиваль построения колод — с 4 по 11 мая;

фестиваль морей и океанов — с 18 по 25 мая.

Упомянутые фокус-фестивали станут экспериментом и позволят пользователям ненадолго погрузиться в более нишевые темы. Такие акции будут отображаться в разделе «Скидки и мероприятия» на главной странице Steam.

Расписание официальных мероприятий Steam на вторую половину 2026 года выглядит следующим образом:

фестиваль пуль — с 8 по 15 июня;

июньский фестиваль «Играм быть» — с 15 по 22 июня;

летняя распродажа Steam — с 25 июня по 9 июля;

фестиваль социальной дедукции — с 13 по 16 июля;

фестиваль поездов — с 20 по 27 июля;

фестиваль киберпанка — с 3 по 10 августа;

фестиваль кеглей и колышков — с 17 по 20 августа;

фестиваль выживания и крафтинга в режиме «Игрок против ИИ» — с 31 августа по 7 сентября;

фестиваль программирования — с 10 по 14 сентября;

фестиваль групповых ролевых игр — с 14 по 21 сентября;

осенняя распродажа Steam — с 1 по 8 октября;

кулинарный фестиваль — с 12 по 19 октября;

октябрьский фестиваль «Играм быть» — с 19 по 26 октября;

«Страхи в Steam 5» — с 26 октября по 2 ноября;

фестиваль ролевых автобаттлеров — с 16 по 23 ноября;

зимняя распродажа Steam — с 17 декабря 2026 года по 4 января 2027 года.

В расписании это не помечено, но, судя по продолжительности (всего четыре дня), фестивали социальной дедукции, кеглей и колышков, а также программирования принадлежат к числу более нишевых фокус-фестивалей.

Кроме того, в ноябре Valve планирует привлечь внимание к играм со скидками по случаю «Чёрной пятницы», однако сроками проведения и подробностями акции пока поделиться не может.

Настолько заблаговременно Valve раскрывает график проведения будущих мероприятий в Steam, чтобы у издателей и разработчиков была возможность планировать своё участие в различных акциях.