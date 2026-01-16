Роскомнадзор начал частичную блокировку Telegram в России

Роскомнадзор ввёл частичные ограничения на работу Telegram в России, сообщило издание «Москва 24» со ссылкой на источник на телеком-рынке. С наступлением 2026 года от пользователей стали поступать жалобы на медленную загрузку видео в мессенджере.

Источник издания подтвердил, что массовые жалобы российских пользователей Telegram на замедление сервиса оправданы, и пояснил, что причиной тому стали действия Роскомнадзора. У ведомства нет намерения полностью блокировать приложение в стране — ограничения носят точечный характер.

Российским пользователям Telegram беспокоиться не о чем, заявили ранее в Госдуме — сервис продолжит работать в стране. «Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией», — отметил в беседе с ТАСС депутат Антон Свинцов.

По информации чиновника, сегодняшняя мера связана с недостаточно оперативной блокировкой анонимных каналов на платформе. Он признал, что администрация Telegram стала идти на диалог с властями стран, но «не так энергично и быстро эти каналы блокируются на территории РФ. Если они будут доступны где-то на Филиппинах, наши власти это беспокоить не будет».

«Я считаю, что мы должны стать первой страной в мире, которая полностью откажется от анонимности в интернете, поэтому такие сигналы в адрес Telegram поступают. Понимаю, что не всё можно сделать быстро, требуются технологические решения. Это разработка, люди должны сесть, руками всё написать, потом внедрить... Роскомнадзор это время дает, направляет документы, какие претензии, какой срок на устранение. Если нарушения будут устранены, замедление прекратится», — отметил в беседе с НСН господин Свинцов.

Первые ограничения в работе Telegram дали о себе знать в августе 2025 года, когда Роскомнадзор заблокировал голосовые и видеозвонки через мессенджер. Платформу в незаконных целях использовали мошенники и вымогатели, сообщили в ведомстве. В октябре Роскомнадзор признался, что вводил частичные ограничения в южных регионах страны. Судя по информации ресурса detector404.ru, этот сценарий разворачивается и сегодня — большинство жалоб на работу платформы поступает из Махачкалы; чаще всего пользователи сообщают о невозможности загружать медиафайлы большого объёма.