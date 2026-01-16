Раскрыты 25 самых популярных статей «Википедии» за всю историю

Управляющая проектом «Википедия» некоммерческая организация Wikimedia Foundation раскрыла изданию Popular Science список 25 самых популярных статей на платформе за всю историю её существования.

Представить интернет без «Википедии» непросто. Она появилась в 2001 году, и в первые годы проект вызывал насмешки — люди не могли поверить, что управляемая добровольцами бесплатная онлайн-энциклопедия когда-нибудь станет авторитетным источником информации. 15 января 2026 года ресурсу исполнились 25 лет — цифровой ландшафт вокруг него преобразился до неузнаваемости. Сейчас на платформе более 7,1 млн статей только на английском языке и более 2 млн — на русском. Большинство материалов по-прежнему пишется, редактируется, проходит проверку на достоверность и поддерживается десятками тысяч добровольцев по всему миру. У ресурсов, работающих в таких условиях, немало проблем, но статьи из «Википедии» часто служат отправной точкой для поиска других полезных источников.

Теперь некоммерческая организация Wikimedia Foundation сообщила, какие статьи оказались наиболее популярными за все 25 лет существования «Википедии». Впрочем, это не совсем так, уточнила администрация ресурса — статистика охватывает период только с 2008 года. Все эти статьи находятся в англоязычном разделе энциклопедии, ниже приводим их список:

«Списки умерших по годам» — 647 025 321 просмотр; «Соединённые Штаты» — 328 501 200 просмотров; «Дональд Трамп» (Donald Trump) — 325 397 973 просмотра; «Елизавета II» (Elizabeth II) — 253 385 102 просмотра; «Индия» — 210 779 909 просмотров; «Криштиану Роналду» (Cristiano Ronaldo) — 209 262 818 просмотров; «Барак Обама» (Barack Obama) — 200 619 072 просмотра; «Илон Маск» (Elon Musk) — 197 557 694 просмотра; «Вторая мировая война» — 196 185 039 просмотров; «Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии» — 180 986 829 просмотров; «Лионель Месси» (Lionel Messi) — 169 027 752 просмотра; «Майкл Джексон» (Michael Jackson) — 168 519 508 просмотров; «Игра престолов» — 166 648 136 просмотров; «Адольф Гитлер» (Adolf Hitler) — 163 955 099 просмотров; «Эминем» (Eminem) — 159 866 098 просмотров; «Тейлор Свифт» (Taylor Swift) — 157 243 638 просмотров; «Первая мировая война» — 156 010 435 просмотров; «The Beatles» — 153 857 741 просмотр; «Дуэйн Джонсон» (Dwayne Johnson) — 141 840 884 просмотра; «Список президентов Соединённых Штатов» — 138 880 465 просмотров; «Канада» — 137 871 236 просмотров; «Lady Gaga» — 137 724 118 просмотров; «Премия „Оскар”» — 137 543 219 просмотров; «Фредди Меркьюри» (Freddie Mercury) — 134 515 769 просмотров; «Список самых прибыльных фильмов» — 133 992 783 просмотра.

Как оказалось, большинство интересует, кто умер в последнее время. В остальном список воплощает смесь политики, поп-культуры, спорта и истории. Тем временем в поисковых системах всё больше обозначается присутствие не всегда качественных материалов, сгенерированных искусственным интеллектом. Поэтому ценность ресурсов, где тексты по-прежнему пишут люди, постоянно растёт. «Википедию» продолжают критиковать, и часто справедливо, а порой обвиняют в политической предвзятости. Но она продолжает доказывать, что является жизнеспособным проектом.