Сегодня 16 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Google запустила функцию, позволяющую ме...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google запустила функцию, позволяющую менять адрес электронной почты gmail.com

В конце января 2025 года Google анонсировала новую опцию, которая предоставляет пользователям возможность менять адрес своей электронной почты в аккаунте Google, если речь идёт о ящиках gmail.com, например, good@gmail.com можно изменить на bad@gmail.com или ugly@gmail.com. Ранее такая возможность была только у привязавших к аккаунту Google почту стороннего поставщика услуг. Сегодня компания приступила к развёртыванию этой функции, на что может потребоваться некоторое время.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

«До сих пор изменить личный адрес Gmail было невозможно, но теперь такая возможность появилась, и это хорошая новость для некоторых из вас. Например, если вы или член вашей семьи создали свою учётную запись Google, и вы больше не хотите использовать текущий адрес gmail.com, потому что это неловко, эта функция для вас», — говорится на сайте технической поддержки Google.

При изменении адреса электронной почты gmail.com, предыдущий адрес не удаляется, а сохраняется в качестве дополнительного адреса (алиаса). Это значит, что, если смартфон пользователя подключён к старому адресу gmail.com, ему не придётся выходить из системы. Оба адреса, старый и новый, соответствуют одному и тому же аккаунту Google.

«Вы будете получать электронные письма как на старый, так и на новый адрес. Данные, сохранённые в вашем аккаунте, не будут затронуты, — заверила пользователей техподдержка Google. — Это включает в себя такие вещи, как фотографии, сообщения и электронные письма, отправленные на ваш предыдущий адрес электронной почты».

Google гарантирует возможность в любое время вернуться к предыдущему адресу электронной почты, но ограничивает создание новых адресов электронной почты для одного и того же аккаунта Google в течение следующих 12 месяцев во избежание злоупотреблений. Компания также предупредила пользователей о невозможности удаления вновь созданного адреса электронной почты.

Для изменения адреса электронной почты пользователю необходимо перейти по ссылке myaccount.google.com/google-account-email и следовать инструкциям на экране. Google только приступила к развёртыванию функции смены адреса электронной почты, поэтому может потребоваться некоторое время, прежде чем она станет доступна конкретному пользователю.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Gmail появились ИИ-входящие — Gemini разберёт письма за пользователя и поставит задачи
Стыдные адреса в Gmail, созданные в юности, теперь в прошлом — Google разрешила менять свой адрес электронной почты
В уведомлениях Gmail на Android появился предпросмотр фото и других вложений
Раскрыты 25 самых популярных статей «Википедии» за всю историю
Meta✴ закрывает рабочие пространства Workrooms в своей метавселенной
Focus Entertainment незаметно закрыла студию разработчиков Metal Slug Tactics
Теги: google, gmail, изменение, адрес, электронная почта
google, gmail, изменение, адрес, электронная почта
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.