Google запустила функцию, позволяющую менять адрес электронной почты gmail.com

В конце января 2025 года Google анонсировала новую опцию, которая предоставляет пользователям возможность менять адрес своей электронной почты в аккаунте Google, если речь идёт о ящиках gmail.com, например, good@gmail.com можно изменить на bad@gmail.com или ugly@gmail.com. Ранее такая возможность была только у привязавших к аккаунту Google почту стороннего поставщика услуг. Сегодня компания приступила к развёртыванию этой функции, на что может потребоваться некоторое время.

«До сих пор изменить личный адрес Gmail было невозможно, но теперь такая возможность появилась, и это хорошая новость для некоторых из вас. Например, если вы или член вашей семьи создали свою учётную запись Google, и вы больше не хотите использовать текущий адрес gmail.com, потому что это неловко, эта функция для вас», — говорится на сайте технической поддержки Google.

При изменении адреса электронной почты gmail.com, предыдущий адрес не удаляется, а сохраняется в качестве дополнительного адреса (алиаса). Это значит, что, если смартфон пользователя подключён к старому адресу gmail.com, ему не придётся выходить из системы. Оба адреса, старый и новый, соответствуют одному и тому же аккаунту Google.

«Вы будете получать электронные письма как на старый, так и на новый адрес. Данные, сохранённые в вашем аккаунте, не будут затронуты, — заверила пользователей техподдержка Google. — Это включает в себя такие вещи, как фотографии, сообщения и электронные письма, отправленные на ваш предыдущий адрес электронной почты».

Google гарантирует возможность в любое время вернуться к предыдущему адресу электронной почты, но ограничивает создание новых адресов электронной почты для одного и того же аккаунта Google в течение следующих 12 месяцев во избежание злоупотреблений. Компания также предупредила пользователей о невозможности удаления вновь созданного адреса электронной почты.

Для изменения адреса электронной почты пользователю необходимо перейти по ссылке myaccount.google.com/google-account-email и следовать инструкциям на экране. Google только приступила к развёртыванию функции смены адреса электронной почты, поэтому может потребоваться некоторое время, прежде чем она станет доступна конкретному пользователю.