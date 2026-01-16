Сегодня 16 января 2026
Глава Gigabyte объяснил, почему Nvidia выгоднее производить одни варианты RTX 50 в ущерб другим

Главный редактор портала Tom's Hardware Пол Алкорн (Paul Alcorn) пообщался на выставке CES 2026 с генеральным директором Gigabyte Эдди Лином (Eddie Lin). В разговоре Лин предположил, что Nvidia будет отдавать приоритет определённым моделям видеокарт GeForce RTX 5000, основываясь на довольно простом расчёте. Если это действительно так, то в этом году рынок может ожидать дефицит некоторых вариантов GeForce RTX 50-й серии.

Источник изображения: Gigabyte

Лин описал возможную стратегию Nvidia по распределению производства графических процессоров в рамках игровой серии Blackwell, которая фокусируется на максимизации прибыли с учётом ограниченных поставок чипов памяти для потребительского сегмента видеокарт.

«Они не могут производить только высокопроизводительные или низкопроизводительные [продукты]. Например, у них есть пять сегментов видеокарт. Они фокусируются на первом, третьем и пятом сегментах, снижая в процентном соотношении выпуск второго и четвёртого сегмента, потому второй и четвёртый сегмент приносят меньше выручки в расчёте на один гигабайт используемой памяти. Они будут рассчитывать, какой вклад в выручку [каждый сегмент] вносит в расчёте на гигабайт памяти», — сказал Лин.

Он привёл пример условной видеокарты стоимостью $300 (например, та же RTX 5060). Доход с неё, по словам Лина, составит «$35 за каждый гигабайт». Если же взять видеокарту за $400, оснащённую 8 Гбайт памяти, то доход с каждого гигабайта памяти составит $50. Для видеокарты за $500 долларов с 16 Гбайт памяти доход составит всего $32 доллара за один гигабайт памяти, то есть вклад этой карты в общую выручку будет минимальным из трёх.

В разговоре с Tom's Hardware Лин заявил, что Gigabyte продолжает получать от Nvidia не только графические процессоры, но и чипы памяти. Ранее появились слухи о том, что Nvidia перестала поставлять комплекты GPU и чипов памяти своим OEM-партнёрам, что может создать серьёзные проблемы для более мелких производителей, поскольку им в таком случае придётся покупать чипы памяти на открытом рынке. Tom's Hardware отмечает, что другие OEM-производители могут быть связаны другими соглашениями и условиями с Nvidia, но на данный момент нет подтверждений от поставщиков видеокарт о том, что Nvidia больше не поставляет память в комплектах.

Используя модель Лина, Tom's Hardware создал таблицу, которая позволяет понять, какие видеокарты, скорее всего, будут иметь приоритет в производстве, а какие — будут производиться в 2026 году по остаточному принципу.

Источник изображения: Tom's Hardware

В нижнем ценовом сегменте рынка модель RTX 5060 Ti 8GB приносит $47,38 выручки на гигабайт памяти GDDR7 по сравнению с $37,38 у менее производительной RTX 5060 с тем же объёмом памяти, что означает, что RTX 5060 Ti 8GB, вероятно, будет иметь приоритет при распределении производства, несмотря на крайне слабый интерес потребителей к этой модели. Модель RTX 5060 Ti 16GB является наиболее уязвимой картой из всей группы по этому показателю, поскольку из-за своей рекомендованной розничной цены и большего объёма видеопамяти она приносит всего $26,81 выручки на гигабайт GDDR7 — это самый низкий показатель среди всех карт серии RTX 50.

В верхнем ценовом сегменте модели RTX 5070 и RTX 5070 Ti приносят одинаковую выручку за гигабайт используемой памяти, что означает, что более дешёвая в производстве RTX 5070, вероятно, будет предпочтительнее версии Ti (которая использует более крупный и энергоёмкий графический процессор и более сложную конструкцию платы). Или же обе карты по приоритету производства окажутся ниже более прибыльной RTX 5060 Ti 8GB.

В верхнем сегменте модели RTX 5080 и RTX 5090 приносят почти одинаковый размер выручки в пересчёте на гигабайт видеопамяти, что означает, что RTX 5080, вероятно, получит приоритет при распределении 2-гигабайтных чипов GDDR7 в будущем из-за меньшего размера графического процессора (вдвое меньше, чем у RTX 5090) и гораздо менее сложной конструкции платы. Старшая карта оснащается 32 Гбайт памяти. Это означает, можно выпустить две более простые по схемотехнике 16-гигабайтные RTX 5080, что одновременно позволило бы увеличить объём предложений для более ходовой модели и, возможно, привело бы к увеличению прибыли.

Модели RTX 5090 и RTX Pro 6000 Blackwell используют один и тот же графический процессор GB202 (хотя и с разным количеством SM-блоков), но даже с 96 Гбайт памяти GDDR7 на борту RTX Pro 6000 приносит на целых 41 % больше выручки на каждый гигабайт используемой памяти GDDR7 по сравнению с RTX 5090.

Здесь важно отметить, что в составе RTX Pro 6000 использует 3-гигабайтные чипы GDDR7, распаянные с обеих сторон платы видеокарты для достижения общей ёмкости в 96 Гбайт, а не 2-гигабайные микросхемы, которые у RTX 5090 находятся на одной стороне платы, поэтому это не совсем корректное сравнение. И всё же это может объяснить, почему Nvidia, скорее всего, не просто перенесла запуск обновлённых моделей видеокарт RTX 50 Super, а отказалась от их выпуска. Маржа, обеспечиваемая использованием 3-гигабайтных чипов в продуктах RTX Pro гораздо привлекательнее, чем могла бы быть для GeForce RTX, которые, предположительно, продавались бы по ценам, близким к ценам на карты без приставки Super на момент их запуска.

Портал Tom’s Hardware ожидает, что в перспективе модели RTX 5060 Ti 8GB, RTX 5070 и RTX 5080 будут относительно более доступными в продаже, в то время как популярные среди энтузиастов модели RTX 5060 Ti 16GB и RTX 5070 Ti окажутся в дефиците. Ситуация с RTX 5090 также очевидна. Количество предложений даже в интернет-магазинах резко сокращаются, а цены на эти модели быстро растут.

Источник:

Теги: geforce rtx 5000, видеокарты, blackwell, nvidia
