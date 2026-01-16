Сегодня 16 января 2026
Доля Binance на крипторынке упала до минимума с 2021 года — пользователи уходят на биржи за пределами США

Конкурентоспособность криптовалютной биржи Binance ослабевает: другие игроки наращивают долю рынка, а трейдеры выбирают альтернативные способы покупки и продажи цифровых активов.

Источник изображения: Mariia Shalabaieva / unsplash.com

Источник изображения: Mariia Shalabaieva / unsplash.com

По итогам декабря доля крупнейшей в мире биржи цифровых активов в общем объёме спотовой торговли сократилась до 25 %, и это самый низкий показатель с января 2021 года, гласит статистика CoinDesk Data. В ноябре он был 28,6 %. Максимального значения этот показатель достиг в 2023 году — тогда платформа обрабатывала 60 % всех мировых спотовых сделок с криптовалютами. Традиционно на спотовую, то есть непосредственную торговлю приходятся около четверти всех транзакций на рынке цифровых активов, который оценивается в $3,2 трлн. Большая часть приходится на производные инструменты, такие как бессрочные фьючерсы.

Binance, впрочем, теряет позиции и на рынке производных инструментов, который составляет наибольший сегмент её бизнеса — рекордный показатель для площадки составлял 70 % от всех мировых сделок, а сейчас это 35 %. Binance остаётся крупнейшей в мире централизованной криптовалютной биржей в спотовой торговле и торговле деривативами, но снижение её долей указывает на усиление конкуренции и возможное долгосрочное изменение места совершения сделок.

С Binance трейдеры стали перемещаться на офшорные биржи, игнорируя расположенные в США платформы — в выигрыше оказались такие площадки как Bybit, HTX и Gate; а Coinbase и другие американские площадки демонстрируют относительно скромный рост. Ещё одна когорта конкурентов — платформы, работающие непосредственно на блокчейне, например Hyperliquid. Такие платформы теперь наращивают долю в торговле деривативами и меняют механизмы работы трейдеров, причём опрошенные Bloomberg аналитики склонны считать это не временным колебанием, а «масштабным сдвигом в структуре рынка».

Источник изображения: Kanchanara / unsplash.com

Источник изображения: Kanchanara / unsplash.com

Изменения в регулировании рынка в США способствовали некоторому росту активности на американских криптовалютных площадках, но это не привело к значительному увеличению объёмов торгов на централизованных биржах. Сейчас торговлю криптовалютами в стране захватили преимущественно институциональные инвесторы, но значительное число сделок стало совершаться через внебиржевые площадки и другие сторонние каналы.

Binance возглавила рынок в период потрясений в отрасли. В июле 2022 года, когда рынки переживали крах стейблкоина TerraUSD, биржа инициировала кампанию с нулевой комиссией, что помогло ей нарастить долю рынка и закрепить успех после краха FTX. Криптобиржа вернула комиссию в 2023 году, когда её доля на спотовом рынке выросла почти до 60 %.

Платформа продолжает адаптироваться к ожесточившейся конкуренции. Недавно гендиректором компании стал соучредитель И Хэ (Yi He); а бывшего главу и лицо Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) в октябре помиловал президент США Дональд Трамп (Donald Trump). Эта мера, считают аналитики, поможет платформе укрепить некоторые операции в США. Компания также получила три лицензии от финансового регулятора в Абу-Даби (ОАЭ). Но оставаясь лидером отрасли, она всё-таки в значительной мере растеряла долю рынка.

Теги: binance, криптобиржа, криптовалюта
