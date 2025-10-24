Сегодня 24 октября 2025
Дональд Трамп помиловал основателя криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао

Действующий президент США Дональд Трамп (Donald Trump) и его ближайшее деловое окружение в целом придерживаются прогрессивных взглядов на криптовалюты, поэтому помилование осуждённого ранее основателя криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) в какой-то мере оказалось логичным шагом для американского лидера.

Источник изображения: Binance

Канадский предприниматель китайского происхождения Чанпэн Чжао был призван судом виновным в участии в отмывании средств, полученных преступным путём при помощи основанной им криптовалютной биржи Binance, в прошлом году он провёл в тюремном заключении четыре месяца. В результате выдвинутых в его адрес в 2023 году обвинений Чанпэн Чжао был вынужден уйти с поста генерального директора Binance и выплатить $50 млн, а также взял на себя обязательство никогда не иметь отношения к управлению этой криптовалютной биржей. По итогам этого судебного процесса Binance была вынуждена выплатить властям США около $4,3 млрд, что стало крупнейшим штрафом в истории американского правосудия, наложенным на бизнес-структуру. Основателю Binance грозило до трёх лет тюремного заключения.

По данным The Wall Street Journal, имеющие отношение к семье Трампа криптовалютные активы, величина которых по итогам президентских выборов 2024 года достигла $4,5 млрд, были аккумулированы с помощью торговой площадки, которой тайно управляла Binance. Другими словами, Дональд Трамп в какой-то мере мог быть заинтересован в сохранении исправного функционирования Binance, и помилование основателя этой криптовалютной биржи в некоторой степени может расцениваться как благодарность.

Нынешняя администрация президента США дала понять, что Чанпэн Чжао стал жертвой «войны с криптовалютой», которую объявил предшествующий президент Джозеф Байден (Joseph Biden). По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт (Karoline Leavitt), Чжао преследовали в суде, хотя против него не было выдвинуто никаких обвинений в манипуляциях со средствами, а пострадавших так и не определили. Сам Дональд Трамп прокомментировал своё решение о помиловании довольно отстранённо, объяснив его причины «наличием рекомендаций от многих очень хороших людей». Среди американских парламентариев нашлись недовольные поступком Трампа, сочтя его проявлением коррупции и злоупотребления властью.

Представители Binance заявили следующее: «Мы благодарны президенту Трампу за его лидерские качества и преданность идее превращения США в криптовалютную столицу мира. Видение (Чанпэн Чжао) не только сделало Binance крупнейшей криптовалютной биржей, но и сформировало более широкое движение криптовалют». Сам основатель биржи также выразил со страниц социальной сети X глубочайшую благодарность Дональду Трампу за своё помилование.

binance, судебный процесс, криптовалюта, дональд трамп, сша
