AMD добавит в Radeon Adrenalin набор ИИ-инструментов для совместимых видеокарт и процессоров Ryzen AI

Компания AMD добавит в своё программное обеспечение Radeon Adrenalin возможность установки набора инструментов для локального запуска ИИ-моделей в «один клик». Эта функция предназначена для пользователей, желающих работать локально с большими языковыми моделями (LLM), генераторами изображений и другими ИИ-приложениями без необходимости ручной настройки множества компонентов. Обновление AI Bundle станет доступно 21 января и будет распространяться как часть стандартного пакета драйверов.

Источник изображения: AMD, techspot.com

Источник изображения: AMD, techspot.com

Хотя точный состав пакета не раскрывается, AMD сообщила, что установщик объединяет несколько инструментов, необходимых для ИИ-разработки и творческих задач, а также расширяет поддержку популярного фреймворка PyTorch на операционной системе Windows. Как отмечает TechSpot, пакет AI Bundle упростит взаимодействие с ИИ для конечных пользователей, особенно на устройствах, оснащённых процессорами Ryzen AI, где есть как встроенные GPU, так и нейронные процессоры (NPU).

Анонс последовал за серией презентаций AMD на выставке CES 2026, где основное внимание уделялось ИИ-моделям для корпоративного использования, но были сделаны и важные шаги в сторону потребительского сегмента. В частности, компания представила обновлённую линейку процессоров Ryzen AI 400, построенную на архитектуре Zen 5 и RDNA 3.5. Флагманом серии стал чип Ryzen AI 9 HX 475, насчитывающий 12 ядер, 24 потока, 16 вычислительных блоков GPU, тактовую частоту до 5,2 ГГц, 36 Мбайт кеш-памяти и пиковую ИИ-производительность до 60 триллионов операций в секунду (TOPS). Первые ноутбуки с новыми APU (Accelerated Processing Unit) поступят в продажу уже в первом квартале 2026 года, а настольные системы на их основе ожидаются во втором квартале.

AMD также анонсировала крупное обновление программного обеспечения ROCm, которое способно поддерживать рабочие нагрузки ИИ на процессорах Ryzen AI. Версия ROCm 7.2 поддерживает установку через ComfyUI, улучшает совместимость с Windows и Linux и упрощает доступ к новым сборкам PyTorch в Windows. Кроме того, AMD представила компактную рабочую станцию Ryzen AI Halo на базе процессоров Ryzen AI Max+, способную запускать модели с 200 миллиардами параметров без подключения к облачным серверам. Устройство оснащено до 128 Гбайт унифицированной памяти, обеспечивает до 60 терафлопс производительности GPU на архитектуре RDNA 3.5 и поддерживает Windows или Linux, чем напоминает систему Nvidia DGX Spark.

Источник:

Теги: amd, ии
