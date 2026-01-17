Сегодня 17 января 2026
Qualcomm намекнула на появление настольных ПК с процессорами Snapdragon X

Компания Qualcomm выпустила тизерный ролик, посвящённый серии процессоров Snapdragon X, в котором активно используется терминология настольных систем, включая фразу о том, что Snapdragon обеспечивает работу десктопов следующего поколения. Однако, как пишет VideoCardz, анализ видеоряда указывает на то, что речь скорее всего идёт не о настольных системах.

Источник изображений: videocardz.com

Сообщество на Reddit быстро интерпретировало это как анонс платформы Snapdragon X следующего поколения для классических настольных компьютеров. Однако видео может быть вовсе не о них. Одно из продемонстрированных устройств представляет собой небольшую круглую систему в виде «шайбы» с логотипом Snapdragon сверху. Это тот же прототип, который несколько месяцев назад показывали как бесшумный мини-ПК без вентиляторов.

Несмотря на использование слова «десктоп», представленное устройство соответствует формату мини-ПК, а не классическому десктопному ПК с возможностью расширения через PCIe и заменяемыми компонентами.

Подобная терминологическая неточность уже встречалась и у других производителей. Например, Intel ранее заявляла о выходе Meteor Lake для десктопных устройств, но позже уточнила, что речь шла именно о мини-ПК. Хотя технически любое устройство, размещаемое на столе, можно назвать десктопным, в индустрии этот термин традиционно относится к полноценным настольным системам.

По мнению автора материала, выпуск настоящего десктопного процессора Snapdragon X2 маловероятен в ближайшее время. Для этого потребовалось бы значительное расширение поддержки интерфейса PCIe, о чём пока не объявлялось. Более того, даже если бы аппаратная реализация была возможна, ключевым ограничением остаётся программная экосистема — в частности, Windows Arm, которая до сих пор не обеспечивает полной совместимости и производительности, необходимых для десктопного сценария. Если бы решение было технически простым, компания Nvidia давно бы его внедрила, отмечает VideoCardz. Таким образом, несмотря на маркетинговые формулировки Qualcomm, полноценных настольных ПК на Snapdragon X2 в обозримом будущем ожидать не стоит.

Источник:

