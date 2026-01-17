Сегодня 17 января 2026
SoftBank развернула сотовую базовую станцию на энергии солнца и ветра — её работой будет управлять ИИ

Компания SoftBank начала тестирование нового типа базовой станции сотовой связи, которая самостоятельно вырабатывает значительную часть энергии для своей работы с помощью солнечных панелей и ветровой турбины мощностью 3 кВт. Такая гибридная система направлена на снижение энергопотребления традиционных сетей за счёт использования возобновляемых источников, что также требует умного регулирования активности станции.

Источник изображения: SoftBank

Источник изображения: SoftBank

Пилотная установка расположена на объекте компании в городе Ичихара (префектура Чиба, Япония) и использует искусственный интеллект для динамического управления режимами работы базовой станции. ИИ анализирует данные о трафике связи и активности пользователей, чтобы переводить отдельные соты в «спящий» режим в периоды низкой нагрузки — это снижает расход энергии без ухудшения качества связи.

Ключевым элементом проекта является ветровая турбина с диффузором, который эффективно собирает поток воздуха даже на скоростях около 3 м/с, что повышает выработку электричества в сравнении с обычными турбинами такого же класса. Компактный дизайн установки делает её подходящей для размещения в удалённых районах, на островах и в горах, где доступ к стабильной энергораспределительной сети может быть ограниченным. Излишки энергии накапливаются в аккумуляторах станции и, в случае необходимости, допускается забор электричества из распределительной сети.

В компании отмечают, что использование ИИ для управления «спящими» сотами позволяет значительно расширить число бездействующих сегментов без ухудшения качества связи, чему способствует более гибкий и интеллектуальный выбор сот, требующих активации. В масштабах страны это даст серьёзную экономию энергоресурсов. Компания планирует расширить тестирование таких базовых станций в ближайшие месяцы, что может стать шагом к более экологичной и энергоэффективной сотовой сети в будущем.

Источник:

Теги: сотовая связь, искусственный интеллект, возобновляемая энергия
